5 gesundheitliche Vorteile von Karotten – von Ernährungsberater:innen erklärt

3 gesundheitliche Vorteile von Karotten – von Ernährungsberater:innen erklärt
Ernährung
Dieses beliebte Gemüse kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und das Immunsystem zu stärken.
Karotten sind nicht nur gut für die Augen. Sie sind reich an Nährstoffen und werden mit zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht. So kann der regelmäßige Verzehr zur Unterstützung des Immunsystems und zur Vorbeugung chronischer Entzündungen beitragen.
Karotten gibt es in vielen verschiedenen Farben und jede Sorte bietet einzigartige gesundheitliche Vorteile. Orangefarbene Karotten zum Beispiel sind eine gute Quelle für Vitamin A, enthalten aber auch Beta-Carotin (eine Vorstufe von Vitamin A), wirkungsvolle Antioxidantien und Ballaststoffe. Diese Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Entzündungen, der Unterstützung des Immunsystems und der Optimierung der Darmgesundheit.
Abgesehen davon gibt es unzählige Möglichkeiten, Karotten zu genießen. Ob roh, gebraten, in einer Suppe bzw. einem Smoothie oder sogar getrocknet als gesunde Chips – es gibt nicht nur eine Möglichkeit, um von den gesundheitlichen Vorteilen von Karotten zu profitieren.
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3 Vorteile von Karotten für die Gesundheit
1.Entzündungshemmende Wirkung
Bevor wir darauf eingehen, welche Rolle Karotten bei der Bekämpfung chronischer Entzündungen spielen, ist es wichtig zu wissen, dass kein einzelnes Lebensmittel für sich allein Entzündungen reduzieren kann. Die gesamte Ernährung, das Bewegungsverhalten und andere Lebensstilfaktoren (z. B. der Verzicht auf Zigaretten) beeinflussen, wie gut chronische Entzündungen im Körper bekämpft werden.
Karotten enthalten jedoch einen Nährstoff, der stark antioxidativ wirkt und gleichzeitig für die orange Farbe verantwortlich ist. Dieser wirkungsvolle Pflanzenfarbstoff ist auch als Beta-Carotin bekannt und kommt in orangefarbenen Karotten reichlich vor. Wie genau hilft Beta-Carotin also bei der Bekämpfung von Entzündungen? Antioxidantien reduzieren Entzündungen, indem sie freie Radikale neutralisieren.
Freie Radikale sind schädliche Moleküle, die sich in Zellen ansammeln und die DNA sowie lebenswichtige Proteine im Körper schädigen können. Werden diese DNA- und Proteinschäden im Laufe der Zeit nicht repariert, können sie zu einem erhöhten Risiko für chronische Krankheiten wie Krebs und Herzerkrankungen führen.
Beta-Carotin ist eine Vorstufe von Vitamin A, d. h., der Körper kann durch die Aufnahme von Beta-Carotin selbst Vitamin A bilden, im Gegensatz zur direkten Aufnahme von Vitamin A aus der Nahrung. Vitamin A kann direkt aus bestimmten Lebensmitteln (vor allem tierischen Ursprungs) aufgenommen oder im Körper durch die Aufnahme der für die Bildung des Vitamins notwendigen Bestandteile, wie z. B. Beta-Carotin, hergestellt werden.
Ein weiterer Vorteil von Vitamin A? Vitamin A spielt auch eine Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems. Wenn das Immunsystem in Topform ist, kann der Körper Entzündungen schnell bekämpfen. Und das wiederum senkt das Risiko chronischer Entzündungen.
2.Gut für das Immunsystem
Ein weiterer Grund für den Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Vitamin A sind, wie z. B. Karotten, ist, dass das Immunsystem stark von diesem Nährstoff profitiert. Schon vor fast 100 Jahren wurde Vitamin A wegen seiner wichtigen Rolle bei der Immunabwehr als "Antiinfektionsvitamin" bezeichnet. Du fragst dich jetzt, wie viele Karotten du dafür essen musst? Bereits 64 Gramm rohe Karotten decken 50 Prozent des täglichen Vitamin-A-Bedarfs von Männern und etwas mehr als 60 Prozent des täglichen Vitamin-A-Bedarfs von Frauen.
Laut einer Übersichtsarbeit, die 2018 im Journal of Clinical Medicine veröffentlicht wurde, kommt Vitamin A sowohl in der Schleimhaut der Atemwege als auch in der des Darms vor. Auch wenn der Gedanke daran nicht gerade angenehm ist, so ist Schleim doch ein wichtiger Bestandteil der körpereigenen Abwehr gegen schädliche Bakterien und Viren.
Neben dem Aufbau der Schleimhäute wird Vitamin A auch zur Unterstützung des sogenannten angeborenen Immunsystems benötigt. Das angeborene Immunsystem ist die erste Schutzbarriere, wenn der Körper mit einer schädlichen Substanz konfrontiert wird. Du kannst es dir wie den Türsteher an der Eingangstür eines Clubs vorstellen, der dafür sorgt, dass niemand Gefährliches eintritt.
3.Gute Ballaststoffquelle
Ballaststoffe sind ein wichtiger Nährstoff, der vor allem in Obst, Gemüse, Nüssen, Samen und Vollkornprodukten enthalten ist. Bei einer unausgewogenen Ernährung kann es schwierig sein, den Bedarf an Ballaststoffen zu decken.
Laut einem Artikel, der 2022 im BMJ erschien, deckt ein Großteil der Weltbevölkerung seinen Ballaststoffbedarf nicht. Die genauen Empfehlungen für Ballaststoffe unterscheiden sich jedoch weltweit leicht.
In den USA empfiehlt die Academy of Nutrition and Dietetics, dass erwachsene Frauen täglich 25 Gramm und erwachsene Männer täglich 38 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen sollten, um gesund zu bleiben und chronischen Krankheiten vorzubeugen.
Aus einem Artikel, der 2017 im American Journal of Lifestyle Medicine veröffentlicht wurde, geht hervor, dass nur fünf Prozent der Erwachsenen und Kinder in den USA die Empfehlungen für die Ballaststoffzufuhr erfüllen. Ballaststoffe sind wichtig für eine optimale Verdauung, da sie Verstopfung vorbeugen, den Blutzuckerspiegel regulieren und den LDL-Cholesterinspiegel senken. Und Karotten liefern eine gesunde Menge an Ballaststoffen.
128 Gramm gehackte Karotten enthalten etwa vier Gramm Ballaststoffe, was in etwa der Ballaststoffmenge von 234 Gramm gekochten Haferflocken entspricht. Allerdings sind Karotten um fast 50 Prozent kohlenhydratärmer.
Indem du also rohe, kleingeschnittene Karotten in Smoothies oder Pfannengerichte gibst oder sie einfach als Snack mit deinem Lieblingsdip isst, fällt es dir möglicherweise leichter, deinen Ballaststoffbedarf zu decken.
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Fazit
Bevor du jetzt anfängst, täglich Karotten zu essen, solltest du dir über Folgendes im Klaren sein. Beta-Carotin ist fettlöslich, d. h., es muss mit Fett verzehrt werden, damit es richtig resorbiert wird. Das Gleiche gilt für Vitamin A. Du könntest also zum Beispiel Karotten in Olivenöl anbraten, rohe Karotten mit Guacamole kombinieren oder eine Karottensuppe mit fettreicher Kokosmilch zubereiten.
Text: Sydney Greene, M.S., zertifizierte Ernährungsberaterin.