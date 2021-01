Wie du nach einer Auszeit wieder motiviert durchstartest

1. Erinnere dich an dein "Warum".

"Athletinnen und Athleten trainieren auch dann, wenn sie keine Lust dazu haben – nicht, weil sie ständig hochmotiviert sind, sondern weil sie ein größeres Ziel verfolgen", sagt Detling. Ob du schwerere Gewichte hebst, konsequenter lernst, versuchst, Plastik zu vermeiden oder dich öfter mit deinen Großeltern unterhältst. Frag dich, warum du dir dieses Ziel gesetzt hast. Willst du dich energiegeladener fühlen? Fröhlicher? Mehr im Hier und Jetzt? "Frag dich immer wieder nach deinem Warum, bis du den Grund findest, der dich voll und ganz erfüllt und motiviert", rät Detling. Und denk immer daran, wenn es dir an Antrieb mangelt.



2. Hab das letzte Wort.

Wir alle führen einen ständigen inneren Monolog, der es oft nicht gut mit uns meint, so Detling. Wir überlegen uns zum Beispiel, Tagebuch zu führen, und hören uns dann innerlich sagen, dass das zu lange dauert oder dass wir nichts Interessantes zu erzählen haben. Widersprich dieser Stimme mit Nachdruck, rät Detling. Wiederhol dein "Warum" und deine Ziele, und schon wird die innere Stimme leiser. "Es ist, als würde man gedanklich Tennis spielen", sagt sie. "Dein Gehirn schlägt den Ball über das Netz und sagen: 'Ich habe aber keine Lust.' Deine Aufgabe ist es, diesen Ball jedes Mal zurückzuschlagen."



3. Zähl dich an.

Wenn du dich augenblicklich motivieren willst, um aktiv zu werden (sei es, morgens aufzustehen, um Yoga zu machen, oder dich für einen Kurs anzumelden, der dich schon lange interessiert), denk dir einfach "3, 2, 1, los". Dieser einfache Countdown gibt dir ein Gefühl der Kontrolle und überzeugt dein Gehirn davon, dass du die Entscheidung zum Handeln bereits getroffen hast, erklärt Detling. Verwende ihn für kleine Schritte, also "3, 2, 1, Sportschuhe anziehen", "3, 2, 1, Tür öffnen", "3, 2, 1, um den Block joggen" und so weiter, im Gegensatz zu "3, 2, 1, 10 km laufen". In kleineren Etappen fühlt sich der "Befehl" machbar an. So verzeichnest du mühelos mehrere Erfolge und stärkst dein Selbstvertrauen.



4. Mach es dir leichter.

Wenn es dir wirklich schwerfällt, zu deiner alten Routine zurückzukehren, überleg dir, wie es sich leichter anfühlen kann. Wenn du z. B. Schwierigkeiten hast, wieder Gewichte zu heben, versuch, dabei deine Lieblingsmusik zu hören (statt gar keine Musik oder eine App-Playlist, die dir nicht gefällt). Eine neue Studie ergab, dass sie dein Gehirn von der Arbeit ablenken kann, sodass sich das Training weniger anstrengend anfühlt. (Diese Studie ergab übrigens auch, dass es deine Kraft und Ausdauer während des Trainings steigern kann, wenn du deine Lieblingsmusik hörst und diese ungefähr 165 bpm hat). Es ist vergleichbar mit dem Einfetten einer Radkette – alles geht etwas leichter, und das hilft dir, die Energie zu finden, um wieder voll durchzustarten, so Detling.