Geschenke zum Muttertag

(45)
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 240
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Bestseller
Nike Pro
Hijab 2.0
CHF 45
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
CHF 22
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damenschuh
Nike Air Max 270
Damenschuh
CHF 185
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
Bestseller
Nike Everyday Plus Lightweight
Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
CHF 17
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
CHF 42
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
26 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damenoberteil
Jordan Essentials
Damenoberteil
11 % Rabatt
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damenschuh
Recyclingmaterialien
Nike Cortez Textile
Damenschuh
CHF 105
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Schuh (Damen)
Nike Air Max SNDR
Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
Nike Intensity
Herren-Trainingsgürtel
28 % Rabatt
Jordan Essentials
Jordan Essentials Tanktop (Damen)
Jordan Essentials
Tanktop (Damen)
29 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
28 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Kurzarmshirt aus Strickmaterial mit verkürztem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Kurzarmshirt aus Strickmaterial mit verkürztem Schnitt (Damen)
29 % Rabatt
Nike Victori One
Nike Victori One Damen-Badeslipper
Nike Victori One
Damen-Badeslipper
CHF 42
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
CHF 105
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
CHF 170
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wettkampf-Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Zoom Fly 6
Wettkampf-Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 195
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstasche (24 l)
CHF 55
Nike One
Nike One Tragetasche (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Tragetasche (25 l)
CHF 105
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
CHF 64.95
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Trainingshandschuhe
Nike Alpha Elite
Trainingshandschuhe
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
Bestseller
Nike Everyday Lightweight
Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
CHF 17
Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh (Damen)
Nike Motiva
Walking-Schuh (Damen)
CHF 125
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
CHF 35
Nike One
Nike One Sporttasche (35 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Sporttasche (35 l)
CHF 115
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
CHF 99.95
Nike
Nike Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
CHF 50
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
CHF 45
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
Recyclingmaterialien
Nike After Dark Tour
Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
CHF 32
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
CHF 52
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
CHF 105
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
CHF 170
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wettkampf-Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Zoom Fly 6
Wettkampf-Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 195
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
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Nike Gym Club
Trainingstasche (24 l)
CHF 55
Nike One
Nike One Tragetasche (25 l)
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Nike One
Tragetasche (25 l)
CHF 105
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
CHF 64.95
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Trainingshandschuhe
Nike Alpha Elite
Trainingshandschuhe
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Unstrukturierte Cap
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Nike Club
Unstrukturierte Cap
CHF 32
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
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Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
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Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
CHF 17
Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh (Damen)
Nike Motiva
Walking-Schuh (Damen)
CHF 125
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
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Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
CHF 35
Nike One
Nike One Sporttasche (35 l)
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Nike One
Sporttasche (35 l)
CHF 115
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
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Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
CHF 99.95
Nike
Nike Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
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Nike
Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
CHF 50
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
CHF 45
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
Recyclingmaterialien
Nike After Dark Tour
Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
CHF 32
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
CHF 52

Geschenkideen zum Muttertag: als Zeichen der Liebe

Du suchst noch nach dem perfekten Muttertagsgeschenk? Mit professioneller High-Performance-Sportswear kannst du bei sportlichen Moms einen Volltreffer landen. In der Nike Kollektion findest du alltägliche Basics ebenso wie ausgefallene Designs, mit denen man die eigenen Grenzen überwinden kann. Außerdem sorgen innovative Technologien und atmungsaktive Textilien dafür, dass sich jede Sportlerin nicht nur in Bestform fühlt, sondern dabei gleichzeitig auch noch gut aussieht.


Unsere Geschenkideen zum Muttertag beinhalten zahlreiche Modelle, die für einen aktiven Lebensstil konzipiert sind. Ganz gleich, für welche Sportart sich deine Mutter begeistert: Unsere Nike Klassiker samt funktionaler Accessoires wird sie mit Sicherheit lieben, darunter Tops und T-Shirts bis hin zu kuscheligen Jogginghosen und Hoodies. Wer sich nicht entscheiden kann, geht mit einem Nike Geschenkgutschein auf Nummer sicher. So kann sie ihr neues Lieblingspiece einfach selbst auswählen.


Stilvolle Geschenke für Mama


Sportswear, die jedes Training auf ein neues Level hebt, ist für Athletinnen das ideale Geschenk zum Muttertag. Dabei haben wir etwas für jeden Geschmack, ganz gleich, ob deine Mutter am liebsten im Fitnessstudio trainiert oder anspruchsvolles Trail-Running auf dem Plan steht.


Wähle leuchtende Farben für auffällige Looks oder entscheide dich für dezentere Styles, die mit Understatement punkten. Dank atmungsaktiver Materialien und verstellbarer Passform gewährleisten die einzigartigen Designs von Nike hohen Komfort bei jedem Wetter. Entdecke unsere leichtgewichtige Sportswear mit Dri-FIT Technologie – sie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell verdunsten kann, und erzeugt auf diese Weise ein trockenes Tragegefühl. Außerdem lohnt ein Blick auf die Nike Sport-BHs, die das Selbstvertrauen jeder Frau stärken.


Wir haben uns der „Move to Zero“-Initiative von Nike verschrieben, mit der wir den CO₂-Ausstoß und die Abfallmengen unseres Unternehmens auf null senken wollen. Deshalb produzieren wir auch Sportswear aus nachhaltigen Materialien, die einerseits die Umwelt schützen und dir andererseits das gute Gefühl geben, aktiv etwas zum Klimaschutz beizutragen. Das heißt unterm Strich: Egal, ob du ein funktionales, stilvolles oder umweltfreundliches Geschenk suchst – in unserer Kollektion mit Muttertagsgeschenken wirst du garantiert fündig.