Die beste Art von Selbstgespräch für mehr Leistungsfähigkeit

Ob es dir bewusst ist oder nicht: Du führst beim Training ständig Selbstgespräche. Die können positiv sein, indem du dich selbst immer wieder anfeuerst: "Du schaffst das!" oder "Nicht aufgeben!". Und es gibt die negative Variante nach dem Motto: "Das ist einfach zu schwer." oder "Ich schaffe das nicht."

Du kannst dir sicher denken, dass positive Selbstgespräche beim Training mehr bringen. Laut einer Metaanalyse, die im Magazin Perspectives on Psychological Science veröffentlicht wurde, vermitteln sie nicht nur ein gesünderes Selbstbild, sondern können auch helfen, die eigene Leistung zu verbessern. Die Motivation durch Selbstgespräche (vor allem in Kombination mit Visualisierungen und konkreten Zielen) kann außerdem die Ausdauer steigern. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung im Magazin Sports Medicine. Das Training fühlt sich darüber hinaus leichter an, so eine Studie im Magazin Medicine & Science in Sports & Exercise. Vor allem, wenn du einfühlsam mit dir sprichst, sorgt das laut einer Untersuchung im Magazin Clinical Psychological Science für mehr Energie und senkt die Herzfrequenz.

Bei all den wünschenswerten Fakten gibt es dennoch eine kaum wahrnehmbare Grenze zwischen positiven und zu positiven Selbstgesprächen. Erstere können Gutes bewirken, doch letztere Variante kann sich sogar negativ auswirken, denn sie hat nichts mit der Realität zu tun. "Wenn dein Kopf nicht von der positiven Aussage überzeugt ist, ist das schlimmer, als gar nichts zu dir zu sagen", erläutert Sportpsychologe Jonathan Fader, Autor von Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Wenn du dir selbst zu viel versprichst und dann nicht lieferst, ist das schlecht für deine Selbstwirksamkeit und für dein Gefühl dafür, zu was du fähig bist."

Nehmen wir an, du sagst zu dir selbst: "Das schaffe ich mit links!", wenn du deinen ersten Klimmzug machen oder 20 kg mehr heben willst als bisher – und dann erreichst du dein Ziel nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du dich jetzt nur auf das konzentrieren, was du nicht geschafft hast. Die positiven Aspekte (du hast den Klimmzug zur Hälfte durchgezogen oder hast 5 kg mehr gehoben) treten in den Hintergrund. Das kann sich negativ auf dein Vertrauen in die Zukunft auswirken und hindert dich daran, es noch einmal zu probieren, so Fader.

Eine zu enthusiastische Sprache kann sogar noch mehr frustrieren, wenn sie nicht ehrlich gemeint ist. "Wenn du nicht fühlst, was du sagst, reagierst du mit negativen Emotionen", erklärt Dr. Gloria Petruzzelli, klinische Psychologin und Sportpsychologin am sportwissenschaftlichen Institut der Sacramento State University. Damit legst du dir selbst Steine in den Weg.