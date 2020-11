So findest du dein Ziel für mehr Motivation

Das Wissen um dein "Warum" und das damit einhergehende Zielbewusstsein sind auch mit einer besseren körperlichen und mentalen Gesundheit verbunden und langfristig tragbar. "Betrachte dein "Warum" als eine Art Leitprinzip, als deinen persönlichen Orientierungsstern. Es gibt dir deine Richtung vor und bestimmt deine täglichen Aktivitäten. Dein "Warum" sollte sich auch nicht ändern, selbst wenn sich deine Lebensumstände ändern", sagt Dr. Nicole Detling, Mental Performance Coach und Mitautorin des Buchs "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Dein Leben verändert sich zwangsläufig – und wie du dich in solchen Situationen verhältst, spiegelt wider, wie gut du im Einklang mit dem bist, was dich antreibt.



Angenommen, du verlierst deinen Job. Wenn du an den Wochenenden Muffins für Freunde und Familie backst und es dich erfüllt, könntest du das als Gelegenheit nutzen, dich neu zu orientieren. Anstatt dich wieder für eine Stelle zu bewerben, die mit endlosen Meetings und Unmengen E-Mails verbunden ist, könntest du Backkurse belegen und dich nach einem Job in einer Bäckerei umsehen. Oder vielleicht macht dir ein Gewitter einen Strich durch deinen geplanten Trainingslauf. Weil dein "Warum" deine Verbundenheit mit deinem Vater ist, der mit dir gelaufen ist, als du klein warst, und dich bei all deinen Wettkämpfen anfeuert, könntest du diese Zeit nutzen und stattdessen zu Hause ein Krafttraining für Läufer machen.



"Ein erklärter persönlicher Grund lässt uns morgens motiviert aufstehen", erklärt Dr. Jim Afremow, Sportpsychologe und Autor von "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train and Thrive". "Ohne sinnhaften Grund und Ziel können wir uns isoliert, unmotiviert und verloren fühlen." Das kann die eigene Weiterentwicklung und persönliche Motivation erschweren, sei es bei der Jobsuche oder beim intensiven Trainieren.