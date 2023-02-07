Die besten Nike Wanderhosen für Herren
Einkaufs-Guide
Entdecke unsere Auswahl an strapazierfähigen Designs, die dich auf deinen Wandertouren warm und trocken halten und bequem zu tragen sind.
Mit der richtigen Wanderausrüstung machen Outdoor-Abenteuer noch mehr Spaß. Wenn du Wanderhosen für Herren suchst, bist du bei der Nike All Conditions Gear (ACG)-Kollektion genau richtig.
Das Nike ACG-Team war nämlich selbst in der Natur unterwegs und ließ seine dabei gesammelten Erfahrungen in seine Produktdesigns einfließen. Diese Wanderhosen für Männer bestehen aus wetterfesten, strapazierfähigen Materialien und punkten mit funktionalen Details wie integrierten Karabinerclips und abnehmbaren Hosenbeinen.
Außerdem stellen wir dir hier auch Tech Fleece-Styles, vielseitige Sportswear-Modelle und federleichte Nike Trail-Hosen vor. Ganz gleich, für welches Design du dich entscheidest: Du findest garantiert genau die Hose, die zu deinem Style und deinen Anforderungen passt.
Dieser Guide hilft dir, die besten Nike Wanderhosen für Herren zu finden.
Die besten Nike Wanderhosen für Herren
Die besten und vielseitigsten Wanderhosen
Eine gute Wanderhose sollte sich an unterschiedlichste Umgebungen und Bedingungen anpassen lassen. Die Nike ACG Smith Summit Cargohose beispielsweise wurde vom Smith Rock inspiriert, einem Kletterpark in Oregon, USA. Sie ist aus wasserabweisendem Webmaterial gefertigt und verfügt über eine Vielzahl von Taschen, einen elastischen hohen Bund und einen gewebten Gürtel, mit dem du die Passform individuell einstellen kannst.
Verdeckte Reißverschlüsse an den Knien verwandeln die Hose in Shorts und machen sie vielseitig einsetzbar. Außerdem ist sie mit hilfreichen Features ausgestattet, die speziell beim Wandern von Vorteil sind, beispielsweise ein integrierter Karabiner zum Einhaken von Schlüsseln und seitliche Einschubtaschen für die wichtigsten Dinge, die schnell griffbereit sein sollten (Snacks, Smartphone und Hydration Packets).
Diese Wanderhose ist in verschiedenen Erdtönen erhältlich und besteht zu mindestens 75 Prozent aus recycelten Fasern.
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Die besten Wanderhosen für wechselhaftes Wetter
Schlechtes Wetter ist kein Grund, nicht wandern zu gehen. Die Herren-Wanderhosen der Nike ACG "Wolf Tree"-Kollektion beispielsweise halten jedem Sturm stand. Sie bestehen aus elastischem, leichtem und wasserabweisendem Material. Darüber hinaus sorgen Atmungszonen in strategischen Bereichen für angenehme Kühlung.
Unsere Designs aus Polartec-Fleece sind für kalte Temperaturen gemacht. Sie halten die warme Luft am Körper, lassen Feuchtigkeit entweichen und sorgen so für ein trockenes Tragegefühl. Abriebfeste Einsätze bieten Schutz in unwegsamem Gelände und ein elastischer Bund mit integriertem gewebtem Gürtel reguliert die Passform.
Seitliche Reißverschlusstaschen und leicht zugängliche Gesäßtaschen bieten beim Wandern praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine wichtigsten Utensilien. Pluspunkt: Diese Wanderhose besteht zu 100 Prozent aus recycelten Polyesterfasern.
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Die besten Wanderhosen für unwegsames Gelände
Mit dieser strapazierfähigen Hose bist du auch in anspruchsvollem Gelände optimal gerüstet. Die Herren-Cargohose aus der Nike ACG "Oregon Series" besteht aus einem strapazierfähigen Webmaterial und ist wasserabweisend beschichtet, damit sie auch den härtesten Abenteuern standhält.
Details wie spezielle Nähte an den Knien sorgen für ungehinderte Bewegungsfreiheit beim Klettern in schwierigem Gelände. Die Hose ist am Gesäß verstärkt, was zusätzliche Strapazierfähigkeit und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Außerdem ist sie mit Mehrzweck-Cargotaschen für Wander-Essentials und einem integrierten Gürtel für eine bequeme Passform ausgestattet.
Die besten Wanderhosen für leichte Wanderungen
Die Nike Tech Fleece-Hose wurde für Freizeittouren entwickelt und bietet Tragekomfort bei Spaziergängen im Wald oder Ausflügen in der Stadt. Tech Fleece sorgt mit seiner weichen Innen- und Außenseite für einen wertigen Look und angenehme Wärme, ohne dabei aufzutragen.
Du kannst zwischen schmal zulaufenden Designs für eine optimierte Passform oder weiter geschnittenen Modellen für noch angenehmeren Tragekomfort wählen. In den Cargo-Taschen und den Eingrifftaschen mit Besatz lassen sich Schlüssel und Smartphone leicht verstauen. Ein weicher, elastischer Bund mit Kordelzug gewährleistet eine sichere Passform bei deinen Wanderabenteuern.
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Die besten funktionalen Wanderhosen
Verschiedene Nike Sportswear-Hosen zeichnen sich durch eine funktionale Silhouette aus, die an den Oberschenkeln weiter geschnitten ist und mit einem zusätzlichen Einsatz im Schritt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sorgt. Die nach unten schmal verlaufende Passform und die Nähte an den Knien sorgen für eine natürliche Beinform und einen eleganten Gesamtlook.
Für Wanderungen bei warmem Wetter empfehlen wir dir Modelle mit Nike Dri-FIT-Technologie, die dich angenehm trocken hält, wenn du ins Schwitzen kommst. Für die kalten Monate eignen sich wind- und wasserdichte Hosen mit Nike Therma-FIT-Technologie, die die Körperwärme speichert.
Mit elastischen Bündchen, praktisch angeordneten Reißverschluss- und Cargotaschen und verstärkten Einsätzen im Schritt sind diese Hosen der ideale Begleiter für jede Wanderung. Du kannst zwischen Hosen aus leichten Webmaterialien oder mit wasserfester Crinkle-Textur wählen.
Die besten Wanderhosen für Trail-Läufe
Mit einer Nike Trail-Laufhose bist du immer schnell und wendig unterwegs. Entdecke wind- und wasserabweisende Wanderhosen mit einem soften Tragegefühl, die mit zahlreichen Taschen ausgestattet sind und zu mindestens 75 Prozent aus recyceltem Polyester besteht.
Nike Dri-FIT-Materialien sorgen für Atmungsaktivität und leiten den Schweiß von der Haut weg, wodurch du angenehm trocken bleibst. Dank des elastischen Webmaterials meisterst du jeden Felsblock, umgestürzten Baum oder Felsvorsprung mit Bravour. Für ein kälteres Klima oder höhere Lagen empfiehlt sich eine Hose aus weichem French-Terry-Fleece, die kuschelige Wärme mit wichtigen Details wie Reißverschlusstaschen und zu den Knöcheln schmal zulaufenden Beine verbindet.
Die Hosen dieser Kollektion wurden für Läufer:innen entwickelt, die weltweit auf anspruchsvollen Trails unterwegs sind. Die gesamte Nike Trail-Kollektion wurde speziell für unbefestigte Trails, felsiges Gelände und bewaldete Hügel entworfen.
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Text: Faith Brar