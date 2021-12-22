So wählst du die optimalen Socken zum Wandern aus

Die meisten Wandersocken bestehen aus einem Mischgewebe. Darin werden häufig die folgenden Materialien verarbeitet:

Baumwolle: Baumwolle ist weich und angenehm auf der Haut, absorbiert aber auch Feuchtigkeit. Wenn du an den Füßen schwitzt, können sich Baumwollsocken vollsaugen, was Reibung und Blasen zur Folge haben kann.

Baumwolle ist weich und angenehm auf der Haut, absorbiert aber auch Feuchtigkeit. Wenn du an den Füßen schwitzt, können sich Baumwollsocken vollsaugen, was Reibung und Blasen zur Folge haben kann. Wolle: Wolle ist antimikrobiell und temperaturausgleichend. Daher bilden sich nicht so schnell unangenehme Gerüche und deine Füße haben immer die richtige Temperatur. Wollsocken sind außerdem feuchtigkeitsableitend und trocknen schnell. Es gibt Socken aus Smartwool oder Merinowolle. Diese Materialien sind weich und führen in der Regel nicht zu Hautirritationen.

Wolle ist antimikrobiell und temperaturausgleichend. Daher bilden sich nicht so schnell unangenehme Gerüche und deine Füße haben immer die richtige Temperatur. Wollsocken sind außerdem feuchtigkeitsableitend und trocknen schnell. Es gibt Socken aus Smartwool oder Merinowolle. Diese Materialien sind weich und führen in der Regel nicht zu Hautirritationen. Polyester: Dieses synthetische Material ist strapazierfähig, atmungsaktiv, wärmeisolierend, feuchtigkeitsableitend und schnell trocknend. Es wird häufig mit Baumwolle oder Wolle sowie Nylon oder Elastan kombiniert. Nike Dri-FIT ist ein Polyestermaterial, das Feuchtigkeit für eine schnellere Verdunstung besonders effektiv verteilen kann.

Dieses synthetische Material ist strapazierfähig, atmungsaktiv, wärmeisolierend, feuchtigkeitsableitend und schnell trocknend. Es wird häufig mit Baumwolle oder Wolle sowie Nylon oder Elastan kombiniert. Nike Dri-FIT ist ein Polyestermaterial, das Feuchtigkeit für eine schnellere Verdunstung besonders effektiv verteilen kann. Nylon: Nylon wird häufig mit anderen Materialien kombiniert, um einen besonders strapazierfähigen Stoff zu erhalten.

Nylon wird häufig mit anderen Materialien kombiniert, um einen besonders strapazierfähigen Stoff zu erhalten. Elastan: Elastan wird häufig in geringen Mengen beigemischt, um ein elastisches, eng anliegendes Gewebe zu erhalten.

Elastan wird häufig in geringen Mengen beigemischt, um ein elastisches, eng anliegendes Gewebe zu erhalten. Elastanfasern: Das leichte Material dient dazu, Socken wasserdicht zu machen.

Wandersocken sollten immer dem Wetter entsprechend ausgewählt werden – egal, ob es warm oder kalt ist. Ein dickeres Paar aus Wolle ist für kalte Tage besser geeignet, während deine Füße in ultraleichten Socken aus Synthetikfasern an heißen Tagen kühler bleiben. Falls du bei Regen wanderst, sind wasserdichte Socken sowie Gamaschen über den Schuhen eine gute Wahl, um die Füße trocken zu halten. Es gibt auch Socken aus Mischgeweben wie Wolle mit Synthetikfasern.