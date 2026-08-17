  1. ACG
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  2. Bekleidung

ACG-Kleidung

(100)
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
CHF 130
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke (Herren)
CHF 155
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Funktionsoberteil mit kurzen Ärmeln für Herren
CHF 70
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
CHF 85
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
CHF 155
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Skort (Damen)
CHF 120
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve für Traillauf (Damen)
CHF 125
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
CHF 130
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)
CHF 170
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)
CHF 170
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)
CHF 135
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
Bald verfügbar
ACG Radical AirFlow
Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)
CHF 135
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
CHF 99.95
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
CHF 155
ACG
ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 64.95
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
CHF 175
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
CHF 130
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Oberteil mit Rundhalsausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Lichen
Oberteil mit Rundhalsausschnitt
CHF 170
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
CHF 330
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
CHF 570
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Cargo-Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Cargo-Shorts (Herren)
CHF 135
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Cargo-Zip-Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Cargo-Zip-Hose (Herren)
CHF 229.95
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
CHF 400
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
CHF 110
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Frisch eingetroffen
ACG Dolomiti
Damenshorts
CHF 85
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-beständige Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-beständige Jacke (Damen)
CHF 230
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose für Herren
CHF 115
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Hose
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Hose
CHF 290
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
CHF 160
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
CHF 210
Nike ACG
Nike ACG Longsleeve für Herren
Nike ACG
Longsleeve für Herren
CHF 64.95
ACG Trailwind
ACG Trailwind Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
CHF 210
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV Traillauf-Tanktop (Damen)
CHF 99.95
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
CHF 120
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt mit Therma-FIT-Technologie und Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Therma-FIT-Technologie und Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 135
Nike ACG "Solar Chase"
Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Solar Chase"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 135
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
CHF 64.95
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
CHF 190
Nike ACG Everyday
Nike ACG Everyday Gepolsterte Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday
Gepolsterte Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
CHF 99.95
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
CHF 70
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday Elevated
Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
CHF 80
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
CHF 290
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
CHF 110
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damenshorts
Frisch eingetroffen
ACG Dolomiti
Damenshorts
CHF 85
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-beständige Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-beständige Jacke (Damen)
CHF 230
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose für Herren
CHF 115
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Hose
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Hose
CHF 290
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
CHF 160
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-Shirt für Herren
Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
CHF 57
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
CHF 210
Nike ACG
Nike ACG Longsleeve für Herren
Nike ACG
Longsleeve für Herren
CHF 64.95
ACG Trailwind
ACG Trailwind Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
CHF 210
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV Traillauf-Tanktop (Damen)
CHF 99.95
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
CHF 120
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt mit Therma-FIT-Technologie und Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Therma-FIT-Technologie und Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 135
Nike ACG "Solar Chase"
Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Solar Chase"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 135
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Tanktop (Herren)
CHF 64.95
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
CHF 190
Nike ACG Everyday
Nike ACG Everyday Gepolsterte Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday
Gepolsterte Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
CHF 99.95
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
CHF 70
Nike ACG Everyday Elevated
Nike ACG Everyday Elevated Crew-Socken (1 Paar)
Nike ACG Everyday Elevated
Crew-Socken (1 Paar)
CHF 22
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
CHF 80
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
CHF 290
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Nike ACG-Kleidung: Strapazierfähigkeit für jedes Abenteuer

Egal, ob du in den Bergen wandern oder im Flachland laufen willst: Die ACG-Kleidung von Nike bietet dir Schutz und Wärme. Entdecke unsere Designs, die für kaltes Wetter ausgelegt sind, darunter Daunenjacken mit PrimaLoft® Technologie. Diese effektive Isolierung, die dir ein Höchstmaß an Komfort verspricht, besteht aus kleinen Fasern, die einerseits die Körperwärme speichern und andererseits die Feuchtigkeit entweichen lassen. Hochgeschlossene Designs mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Schutz vor Kälte. Achte auch auf unsere Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Modelle kombinieren wärmeregulierendes Material mit innovativer Technologie, sodass du dich bei jeder Witterung in deinem Element fühlst.


Wer sich gut vorbereitet, kann auch gute Leistungen vollbringen. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion auch Modelle mit wasserabweisendem Finish, in denen du trotz plötzlichem Regenschauer trocken bleibst. Windfeste Fleece-Sweatshirts und -Hosen halten dich zudem warm. Wenn die Sonne scheint, wählst du am besten eine Jacke aus mittelschwerem Canvas mit integriertem UV-Schutz. Die mit Mesh unterlegten Lüftungsöffnungen am Rücken sorgen gleichzeitig für eine bessere Luftzirkulation und verwöhnen dich mit einem frischen Tragegefühl. Schau dir auch unsere klassischen T-Shirts an, die dank leichtgewichtigem, schweißableitendem Material einen besonders hohen Tragekomfort gewährleisten.


Du brauchst Kleidung, die so vielseitig ist wie du? Unsere ACG-Kleidung ist für Layering-Looks konzipiert, sodass du dich leicht an jedes Wetter anpassen kannst. Entdecke geräumige Jacken und Hoodies, die du über deinem Baselayer tragen kannst. Manche Modelle lassen sich praktischerweise auch in ihrer eigenen Tasche verstauen und beanspruchen nur wenig Platz. Schau dir außerdem die Pufferjacken an, die sich in einem integrierten Beutel aus Mesh verstauen lassen – du kannst sie sogar als Kissen beim Camping verwenden.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von ACG-Kleidung auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Ausrüstung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und das ist nur eine von zahlreichen Maßnahmen, mit denen wir dieser Herausforderung begegnen.