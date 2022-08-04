Die besten Nike Sport-BHs in großen Größen

Die besten Nike Sport-BHs in Übergröße
Einkaufs-Guide
Entdecke die besten Nike Sport-BHs in Übergröße, die dir beim Sport und im Alltag maximalen Halt geben.
Du kannst dir einen guten Sport-BH als Grundlage deiner Fitnessroutine vorstellen. Mit einem Sport-BH, der sich gut und richtig anfühlt, gewinnst du an Sicherheit und bist bereit für jedes Workout. Nike Sport-BHs gibt es mit leichtem, mittlerem und starkem Halt und in Größen von XS (Körbchengrößen A bis C) bis 3X (Körbchengrößen F bis G).
Woher weißt du, welche Stile und welcher Halt für dich am besten ist, wenn du nach einem neuen Sport-BH in einer großen Größe suchst?
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs mit starkem Halt, die du unbedingt ausprobieren solltest)
So findest du den besten Sport-BH in großer Größe für dich
Bei der Entscheidung für einen Sport-BH kommt es nicht nur auf die Größe an (auch wenn diese sehr wichtig ist). Es geht auch darum, dass der BH bequem ist, Halt bietet und sich gut anfühlt.
Es gibt nicht den perfekten Halt, der – unabhängig von der Größe – für alle Aktivitäten oder Trägerinnen geeignet ist. Du solltest dich zuerst fragen, welches Gefühl du bei deinen Aktivitäten gerne hättest, wenn du deinen neuen BH trägst.
- Starker Halt: Ist es dir bei deinen täglichen Aktivitäten oder beim Workout wichtig, dass sich deine Brüste möglichst wenig bewegen? Wenn dies so ist, solltest du dich für einen sehr fest sitzenden BH entscheiden, der starken Halt bietet. Wenn du den Druck auf die Schultern verringern möchtest, solltest du es mit einem BH für starken Halt mit breiten Trägern versuchen.
- Leichter Halt: Wenn du dagegen eine Passform möchtest, die sich natürlicher anfühlt und deine Brust nicht einquetscht, solltest du einen BH mit leichtem Halt verwenden. BHs mit leichtem Halt sind nicht nur für kleine Körbchengrößen geeignet – diese BHs, wie der Nike Dri-FIT Alate Minimalist, bieten ein einfaches Design in allen Größen.
- Mittlerer Halt: Wenn du irgendwo dazwischen liegst – also etwas Halt möchtest, aber einen BH mit starkem Halt zu einengend findest – ist ein BH mit mittlerem Halt für dich genau richtig.
Wichtige Merkmale von Sport-BHs
1.Verstellbare Träger
Wenn du einen Sport-BH suchst, der sich für dich genau richtig anfühlt, möchtest du vielleicht die Träger verstellen können. Die Träger sind ein wichtiger Teil jedes Sport-BHs, weil sie die Passform ausgleichen, indem sie das Gewicht der Brust verteilen und den Druck auf das untere Band verringern. Wenn die Träger richtig eingestellt sind, bieten sie eine feste aber angenehme Spannung.
2.Verschlussart
Die Entscheidung für eine Art von Verschluss ist natürlich Geschmacksache. Du solltest dir überlegen, ob du den Verschluss vorne oder hinten oder einen BH zum Überziehen möchtest. Die Nike Sport-BHs in großen Größen sind mit allen dieser Verschlussarten erhältlich.
3.Körbchentyp
Was Polsterung und Körbchentypen angeht, gibt es nicht gepolsterte BHs, BHs mit gepolsterten Körbchen und BHs mit vorgeformten, unterteilten Körbchen, die ein bequemes Tragegefühl und gute Formgebung bieten.
Die besten Nike Sport-BHs in großen Größen
1. Nike Alate
Die BHs der Reihe Nike Alate fühlen sich bei alltäglichen Bewegungen wie eine zweite Haut an. Die BHs der Reihe Nike Alate sind so weich und bequem, dass du sie kaum spürst.
Das Nike Dri-FIT-Material hält zudem Feuchtigkeit von der Haut fern und sorgt dafür, dass Schweiß schnell verdunsten kann, damit du es kühl und trocken hast. Sieh dir die Modelle mit leichtem Halt, zum Beispiel den Nike Dri-FIT Alate Minmalist, oder Modelle mit mittlerem Halt, wie den Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve, an.
2. Nike Swoosh
Wenn du einen absoluten Racerback-Klassiker zum Überziehen willst, ist der legendäre Nike Sport-BH genau richtig für dich. Dem jeweiligen Style entsprechend gibt es Nike Swoosh BHs mit mittlerem oder starkem Halt. Manche haben keine Polsterung, andere sind mit einem einteiligen herausnehmbaren Polster ausgestattet.
3. Nike Indy
Der Nike Indy BH soll ein sportliches und dynamisches Gefühl bei allen Bewegungen vermitteln. Es gibt ihn in vielen Farben und in drei großen Größen mit V-Ausschnitt, U-Ausschnitt und Longline. Du kannst die Träger der Nike Indy BHs vorne ganz einfach nach deinen Wünschen individuell einstellen. Abnehmbare Körbchen bieten weitere Anpassungsmöglichkeiten.
4. Nike Alpha
Der Nike Alpha ist ein Sport-BH mit starkem Halt, der relativ engen Sitz mit gepolsterten Körbchen kombiniert, sodass die Brüste fest eingefasst werden. Die extrabreiten Träger können vorne eingestellt werden und ein Verschluss auf der Rückseite sorgt für noch mehr Sicherheit. Diesen Sport-BH gibt es in zwei Ausführungen: mit Reißverschluss vorne für einfaches An- und Ausziehen und im Tanktop-Stil mit Verschluss am Rücken.
Text von Jennifer Davis-Flynn