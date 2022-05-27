Die besten Camping-Outfits für Herren und Damen

Nike Dri-FIT T-Shirts leiten den Schweiß von der Haut ab. So kann er schneller verdunsten und du bleibst beim Wandern oder bei Aktivitäten in der Sonne angenehm trocken. Laufoberteile sind leicht und atmungsaktiv und damit ideal für jeden Campingausflug.

Pass die Ärmellänge an das jeweilige Wetter an. Nike Dri-FIT Laufoberteile gibt es als ärmellose Variante sowie mit kurzen und langen Ärmeln. Um deine Haut noch besser zu schützen, eignen sich auch T-Shirts mit UV-Schutz. Und vergiss nicht, unbedeckte Körperpartien mit Sonnenschutz einzucremen.