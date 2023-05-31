Das richtige Outfit zum Wandern für jede Jahreszeit (und jedes Wetter)

Bei Schnitt und Passform steht die Bewegungsfreiheit im Vordergrund. Am besten wählst du locker sitzende Kleidung mit Vier-Wege-Stretch, die sich mit dir bewegt, wenn du in der Natur unterwegs bist. Dabei spielt auch Strapazierfähigkeit eine wichtige Rolle, da beim Wandern oft das ein oder andere Hindernis überwunden werden muss. So können zum Beispiel Äste, Gestrüpp und vieles mehr empfindliche Materialien beschädigen. Wähle also robuste Kleidung, die den Anforderungen deiner Unternehmungen standhalten kann.

Im Folgenden findest du ein paar Tipps, wie du funktionelle Wanderoutfits stylish kombinierst. Wenn es um den Schnitt und die richtigen Proportionen geht, so passt ein etwas enger anliegendes Oberteil perfekt zu lockeren Shorts oder Wanderhosen und umgekehrt. Wanderleggings lassen sich zum Beispiel gut mit einem lockereren T-Shirt, einem geräumigen Fleeceoberteil oder einem Oversize-Sweatshirt kombinieren. Da der Lagenlook der Schlüssel zum Erfolg ist, solltest du dir überlegen, wie du während deiner Tour problemlos zwischen der mittleren und oberen Schicht wechseln kannst.

Wenn du bei deiner Kleidung weniger auffällige Farben bevorzugst, kannst du stattdessen bei Schuhen, Socken, Cap, Sonnenbrille und Rucksack eine markantere Farbvariante wählen. Tipp: Neutrale Farbtöne sind eigentlich immer vielseitiger als knallige Rot-, Gelb- und Limettengrüntöne. Wenn du ein Statement setzten willst, entscheide dich für Styles im Blockfarbendesign oder für einen dynamischen monochromen Look.

Jetzt, wo du bereit bist, stylish die Trails zu erobern, zeigen wir dir hier fünf Wanderoutfits für jede Jahreszeit und jedes Wetter. Außerdem erfährst du, wie du die richtigen Schuhe und die richtige Wanderausrüstung für deine Abenteuer auswählst.

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