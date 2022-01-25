Die besten Trainingshosen von Nike
Einkaufs-Guide
Bequeme Trainingshosen in schmaler oder gemütlich weiter Passform anzeigen.
Trainingshosen sind ein Must-have für dein Athleisure-Outfit. Sie eignen sich bestens für die unterschiedlichsten Aktivitäten, ob Relaxen zu Hause oder Brunchen mit Freund:innen. Bei den Nike Trainingshosen stehen Funktionalität und Tragekomfort im Vordergrund. Und was können sie noch? Sie sehen gut aus.
Doch welche Eigenschaften machen die besten Trainingshosen von Nike so besonders? Natürlich kommen charakteristische Materialien in den verschiedenen Styles zum Einsatz, aber abgesehen davon ist es nicht leicht zu sagen, welches Element die Nase vorn hat. Hosen aus Nike Sportswear Club Fleece sind oft die erste Wahl zum kuscheligen Entspannen. Nike Forward Trainingshosen hingegen eignen sich auch für Freizeitunternehmungen. Einige Styles der Nike Jogginghosen lassen sich mit einem strukturierten Oberteil zu einem bürotauglichen Outfit kombinieren.
Egal, ob du nach einer stylishen Trainingshose suchst oder einfach eine bequeme Hose haben willst, mit der du auf der Couch chillen kannst: Hier findest du die passende Nike Trainingshose für deine Pläne.
Die besten Trainingshosen von Nike
1. Die besten Trainingshosen für Damen
Von klassischen grauen bis zu markanten bunten Trainingshosen: Nike Sportswear Trainingshosen sind in einer Vielzahl von Farbtönen und Silhouetten erhältlich. Da findest du problemlos etwas für deinen geschäftigen und abwechslungsreichen Lifestyle. Diese Reihe bequemer Hosen umfasst drei unterschiedliche Fleece-Varianten.
Nike Tech Fleece-Hosen stehen für einen eleganten und passgenauen Stil, der sich sowohl für eine Trainingssession im Fitnessstudio als auch für einen Shopping-Tag eignet. Dieses innovative Thermo-Fleece hält deinen Körper warm, ohne dich zu beschweren.
Für besonders wichtige Momente solltest du Hosen aus Nike Phoenix Fleece in Betracht ziehen, die in einer Vielzahl an Schnitten und modernen Designs erhältlich sind. Diese geräumigen Hosen sorgen mit Details wie kürzeren Längen oder extralangen Bündchen für einen stylishen Look.
Nike Club Fleece Trainingshosen sehen nicht nur cool und sportlich aus, sondern bieten dir kuschelige Wärme an kühlen Tagen. Die strapazierfähigen, aber leichten und kuscheligen Trainingshosen machen dank ihrer dehnbaren Passform und des elastischen Taillenbunds jede Bewegung mit.
Dazu passend: Ein weites Nike Sportswear Oberteil
Egal ob kurzes T-Shirt oder Oversize-T-Shirt, das bis zur Mitte der Oberschenkel reicht: Diese Oberteile lassen sich bestens mit Fleece-Trainingshosen mit hohem oder tief sitzendem Bund kombinieren. Für einen gepflegten Look kannst du ein langes, eng anliegendes Shirt in deine Lieblingsjogginghose stecken oder mit einem weiten T-Shirt, das du locker über der Hose trägst, einen unbeschwerten Look erzielen.
2. Die besten Trainingshosen für Herren
Nike Sportswear Trainingshosen passen zu vielen Anlässen. Mit einer Nike Club Fleece-Hose kannst du ganz easy vom Wanderweg zum Stadtbummel übergehen, ohne dich umziehen zu müssen. Die Trainingshose fühlt sich außen weich und kuschelig an und das angeraute Fleece auf der Innenseite hält dich wohlig warm. Es gibt sie sogar als klassische graue Trainingshose.
Die von den legendären Nike Air Sneakern inspirierte Nike Sportswear Air-Produktlinie eignet sich für etwas elegantere Anlässe. In Kombination mit einem Oversize-Sweatshirt lässt sich ein richtig cooles Outfit zusammenstellen. Und mit einem T-Shirt und einer Weste zeigst du dich von deiner relaxten, sportlichen Seite.
Dazu passend: Nike Sportswear Freizeitoberteil
Du kannst zwischen einem monochromen Look und einem Mix aus auffälligen Farben und dezenten Farbtönen wählen. Bei uns findest du eine große Auswahl an T-Shirts für den perfekten Look, ob kurze oder lange Ärmel, einfarbig oder mit Aufdruck.
3. Beste Trainingshosen für Kinder
Auch die Kleinen können ihr Modebewusstsein schon früh schulen und mit den farbenfrohen Jogginghosen kreierst du im Handumdrehen einen coolen Look. Ob sie beim Toben auf dem Pausenhof ins Schwitzen geraten oder am Nachmittag mit Freund:innen spielen: Diese Trainingshosen sind bequem und bieten eine breite Palette an Looks, um schon früh einen eigenen Stil zu entwickeln.
Nike Trainingshosen aus Nike Club Fleece – ein charakteristisches Material mit glatter Außenseite und weicher Innenseite – machen alle Bewegungen deines Kindes mit. An kühleren Tagen eignen sich insbesondere die Hosen der bekannten Nike Tech Fleece-Reihe, denn sie sind aus leichtem Premium-Fleecematerial hergestellt. Mehrere Reißverschlusstaschen mit praktischen Details machen es den Kids leicht, ihre wichtigsten Sachen beim Spielen zu verstauen.
Kinder, die einen coolen Style mögen, werden die Nike Icon Fleece-Jogginghosen lieben. Die strukturierte Form der Hosen sorgt für einen gepflegten Look, der sich sogar für einen Restaurantbesuch mit der Familie eignet. Nicht zu vergessen: Sie verfügen über spezielle Nike FlyEase-Seitentaschen mit extra leichtem Eingriff, in denen Kids ihre wichtigsten Sachen sicher aufbewahren können, ohne mit Reißverschlüssen kämpfen zu müssen.
Dazu passend: Nike Grafik-T-Shirt
Der Look lässt sich gut mit einem der vielen Statement-T-Shirts in unterschiedlichen Farben und Mustern oder mit verschiedenen Grafiken toppen. Eine mit Fleece gefütterte Jacke sorgt für zusätzliche Wärme.
4. Beste Trainingshosen für mehr Nachhaltigkeit
Nachhaltig hergestellte Kleidung zu tragen, wird für viele immer wichtiger. Nike Trainingshosen mit dem Hinweis „Aus nachhaltigen Materialien gefertigt“ beinhalten mindestens 50 Prozent recycelte Fasern. (Weitere Informationen zu den recycelten Fasern, die in Nike Kleidungsstücken zum Einsatz kommen, findest du in der Nike Mission „Move to Zero“ unter Nachhaltige Materialien.
Im Bereich Trainingshosen aus nachhaltigen Materialien findest du gemütliche Hosen, Vintage-Styles und schmale Passformen, die recycelten Polyester enthalten. Ein Großteil der Hosen, die aus unseren Nike Lieblingsstoffen (Phoenix Fleece, Therma-FIT und Tech Fleece) gefertigt sind, enthalten nachhaltige Materialien – du hast also eine riesige Auswahl.
Dazu passend: Nike Oberteile aus nachhaltigen Materialien
Setz ein Zeichen mit passgenauen Longsleeves, klassischen Polos, Kapuzenjacken fürs Fitnessstudio und mehr, die alle mindestens 50 Prozent nachhaltige Materialien enthalten. Von passgenauen Grafik-T-Shirts bis hin zu grauen Oversize-Sweatshirts – die Auswahl ist groß.
Text: Korin Miller