Die Top-Geschenke von Nike für Tänzer:innen

Die 9 besten Geschenkideen von Nike für Tänzer:innen
Einkaufs-Guide
Welchen Tanzstil deine Freundin oder dein Freund auch mag – diese Geschenke wird sie bzw. er lieben.
Kennst du eine Person, die Ballett, Stepp, Jazz oder etwas anderes tanzt? Schenk ihr Nike Tanzbekleidung und praktische Ausrüstung für ihren Lieblingssport.
Hier erfährst du, welche die besten Geschenke für Tänzer:innen sind.
1. Kombilooks
Von Kombilooks mit BH und Leggings bis hin zu Tanktops und Shorts mit hohem Bund mit identischen Mustern – statte deine Tänzerin oder deinen Tänzer mit einem farbenfrohen Kombilook von Nike aus. Wähl Modelle aus Materialien wie Infinalon, dessen Finish sich weich auf der Haut anfühlt.
2. Körpernahe Tights und Leggings
Mit schweißableitenden Tights oder Leggings kann deine Freundin oder dein Freund bequem springen, schwingen, sich drehen und Schritte vollführen. Dank der sanften Kompression bemerkst du die Hosen kaum und die Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab und sorgt für schnelle Verdunstung.
3. Vielseitige Trainingshosen
Eine flauschige Nike Sportswear Fleece-Jogginghose eignet sich ideal für nach dem Training oder zum Überziehen nach der Tanzstunde. Es gibt Modelle mit mittelhohem und hohem Bund und eine große Auswahl an Farben, die zur Bekleidung der Tanzgruppe passen.
4. Extragroße Hoodies
Ein weiteres Must-have für Tänzer:innen: ein gemütlicher, eingetragener Hoodie. Ähnlich wie bei der Fleece-Jogginghose enthalten die Nike Sportswear Fleece-Hoodies ein sehr weiches Fleece-Innenfutter, das sich weich auf der Haut anfühlt und isolierend wirkt. Hier findest du Styles in vielen verschiedenen Farbtönen.
5. Scrunchies, die zur Crew passen
Haargummis und Scrunchies erfüllen für Tänzer:innen verschiedene Zwecke: Haar aus dem Gesicht fernhalten, die Farben einer Crew repräsentieren oder das Kostüm aufpeppen. Wähl aus seidenen, extragroßen Scrunchies, engen Bändern oder großen Schleifen – alle sind in verschiedenen Farbtönen und Mustern verfügbar.
6. Tasche für die gesamte Ausrüstung
Schuhe, Cover-ups und wichtige Dinge wie Geldbeutel, Schlüssel und Handy – in die Tasche von Tänzer:innen müssen jede Menge Dinge reinpassen und die Nike Rucksack-Kollektion bietet hierfür einige Modelle. Entscheide dich für Styles mit bis zu 32 Litern Inhalt oder Mini-Rucksäcke für lässige Treffen nach der Tanzstunde mit der Crew.
7. Sport-BH für einen persönlichen Style
Nike Indy Sport-BHs sind dank kräftigen Farbmustern, innovativem Design und unterschiedlichem Halt ideal für Tänzerinnen. Entscheide dich für einen hohen Ausschnitt, Racerback-Designs und Verschlüsse vorne oder hinten sowie für integrierte oder herausnehmbare Polster.
8. Sandalen und Slides zum Tragen nach dem Tanzen
In einem luftigen, weiten Paar Sandalen oder Slides kannst du deinen Füßen nach dem Tanzen eine wohlverdiente Verschnaufpause gönnen. Wähl Slipper mit Fleece-Innenfutter, Slides mit Max Air-Technologie (die findest du auch in High-Performance-Laufschuhen) oder Flip-Flops ohne Schnickschnack.
9. Krafttraining-Equipment für zu Hause
Egal, welcher Style – sei es Ballett, Jazz, Hip Hop oder Stepp – Tanzen erfordert ordentlich Kraft und Flexibilität. Aus diesem Grund ist Krafttrainingsausrüstung für zu Hause ein Top-Geschenk. Hier kannst du aus Widerstandsbändern wählen, die auch zum Dehnen geeignet sind, oder du entscheidest dich für Regenerationskugeln und Faszienrollen, die verspannte Muskeln lindern. Yogamatten für Dehnübungen sind eine weitere Option.
Text: Julia Sullivan