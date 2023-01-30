So stylst du dein Nike Oversize-T-Shirt
Stylingtipps
Mithilfe dieser Tipps findest du den richtigen Look.
Lässig, sorglos, cool – so könnte man beschreiben, wie man sich in einem Oversize-T-Shirt fühlt.
Ein Oberteil, das ein paar Größen zu groß ist, könnte ein Schlafoberteil oder das relaxte Gegenstück zu kurzem Saum und Kompressionsshorts sein. Was das Gym angeht, ist es ganz klar das Gegenteil von engen Bike Shorts. Wenn es schicker sein soll, kannst du einen Minirock oder eine Jeans mit hohem Bund wählen.
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Wenn es um das Stylen eines Oversize-T-Shirts geht, sei es große Größe, lang oder klein, solltest du dich am Komfort des Oversize-Designs orientieren – und dadurch dem Look einen relaxten Touch verleihen. Am wichtigsten ist vielleicht zu wissen, wie die anderen Teile deines Outfits ausfallen.
Ein Oversize-T-Shirt mit Shorts ist eine klassische Kombination. Aber die Hose sollte nicht so kurz sein, dass das T-Shirt sie komplett verdeckt. Wenn du eine Jacke über dem Oberteil trägst, solltest du einen Style wählen, der das T-Shirt komplett verdeckt. Schließt du also den Reißverschluss deines Mantels, sollte kein Material herausschauen.
Weiter unten findest du fünf Ideen für relaxte Outfits, mit denen dein Lieblings-Oversize-T-Shirt gut zur Geltung kommt.
So stylst du ein Oversize-T-Shirt
Outfit 1: Oversize-T-Shirt + Flare Leggings + klassische Sneaker
Bei dieser einfachen Kombination für freie Tage trifft lässig auf cool. Dafür kombinierst du ganz einfach ein Oversize-T-Shirt in einer auffälligen Farbe mit eleganten Flare Leggings. Die passgenaue Silhouette der Hose gleicht den weiten Look des T-Shirts aus und der Schlag sorgt für einen modischen Touch. Wenn der Look einfach, aber passend sein soll, entscheide dich für einen klassischen Sneaker wie den Daybreak. Das Vintage-Waffelprofil der Außensohle macht das Outfit ideal für einen lässigen Nachmittagsausflug in den Park oder zum Arbeiten in deinem Lieblingscafé (natürlich mit einem Latte).
Outfit 2: Oversize-T-Shirt im Batikdesign + Tennisrock + Air Max
Was passt am besten zu einem Oversize-T-Shirt im Batikdesign? Wahrscheinlich ist ein Tennisrock nicht dein erster Gedanke. Aber die Kombination ist ein Mix, mit dem man sich selbst in Los Angeles blicken lassen kann. Alles in allem geht es beim Stylen eines Oversize-T-Shirts überwiegend darum, Teile zu finden, die sich ergänzen, ohne gekünstelt zu wirken.
Der relaxte Look dieses T-Shirts ist der Gegensatz zu einem klassischen Sportrock. Stell dir vor, wie die Leute gucken, wenn du damit zu einem Treffen mit Freund:innen oder zum Shoppen am Nachmittag erscheinst. Ziehst du dazu noch flippige, futuristische Schuhe an, wird der Kontrast noch größer und du ziehst garantiert alle Blicke auf dich.
Outfit 3: Oversize-T-Shirt + Tempo Shorts + Dunks
Manchmal sind die besten Outfits die, die du am einfachsten zusammenstellen kannst. Vielleicht hast du schon Tempo Shorts für zu Hause oder das Gym. Mit einem Oversize-T-Shirt, das an die 90er erinnert, verleihst du ihnen einen neuen Touch. Wie dieses hier, das legendäre Sneaker hochleben lässt. Mit einem Paar Dunks machst du den Look perfekt.
Outfit 4: Oversize-T-Shirt + Jeans + Air Force 1s
Ein Oversize-T-Shirt in Kombination mit einer Jeans geht immer. Ein weites T-Shirt in 3/4-Länge sieht cool aus, wenn du es mit einer relaxten Jeans mit hohem Bund und den legendären Air Force 1s trägst. Dieses Outfit ist perfekt für den Alltag. Wenn du dazu eine Lederjacke anziehst, eignet sich der Look auch zum Ausgehen mit Freund:innen oder für ein Date. Wählst du stattdessen einen Blazer, erhältst du ein schlichtes Outfit fürs Büro.
Outfit 5: Oversize-T-Shirt + Bike Shorts + Pegasus
An Tagen, an denen du dich vor dem Fitnessstudio motivieren möchtest, kann ein frischer Workout-Look den Unterschied machen. Ein Oversize-T-Shirt macht alles mit, ob Laufen, Indoor Cycling oder Hot Yoga. Bike Shorts – klassisch in Schwarz oder knallbunt – sind bequem, aber auch modisch.
Sei dann noch mutig und wähl auffällige Sportsneaker, die dich daran erinnern, dass dir Sport guttut. Du treibst zwar Sport, aber es geht auch um den Spaß, oder?
Text: Aemilia Madden