So stylst du dein Nike Oversize-T-Shirt

Lässig, sorglos, cool – so könnte man beschreiben, wie man sich in einem Oversize-T-Shirt fühlt.

Ein Oberteil, das ein paar Größen zu groß ist, könnte ein Schlafoberteil oder das relaxte Gegenstück zu kurzem Saum und Kompressionsshorts sein. Was das Gym angeht, ist es ganz klar das Gegenteil von engen Bike Shorts. Wenn es schicker sein soll, kannst du einen Minirock oder eine Jeans mit hohem Bund wählen.

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Wenn es um das Stylen eines Oversize-T-Shirts geht, sei es große Größe, lang oder klein, solltest du dich am Komfort des Oversize-Designs orientieren – und dadurch dem Look einen relaxten Touch verleihen. Am wichtigsten ist vielleicht zu wissen, wie die anderen Teile deines Outfits ausfallen.

Ein Oversize-T-Shirt mit Shorts ist eine klassische Kombination. Aber die Hose sollte nicht so kurz sein, dass das T-Shirt sie komplett verdeckt. Wenn du eine Jacke über dem Oberteil trägst, solltest du einen Style wählen, der das T-Shirt komplett verdeckt. Schließt du also den Reißverschluss deines Mantels, sollte kein Material herausschauen.

Weiter unten findest du fünf Ideen für relaxte Outfits, mit denen dein Lieblings-Oversize-T-Shirt gut zur Geltung kommt.