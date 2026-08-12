Baskets et chaussures d'été : poursuis tes rêves
Entraîne-toi quand il fait chaud dans une paire de chaussures pour l'été de notre nouvelle collection. Si tu aimes vivre des aventures en plein air, nos chaussures de randonnée t'accompagneront à chaque pas. Découvre leurs crampons techniques qui procurent une adhérence multidirectionnelle. De plus, leurs tiges enveloppantes empêchent la saleté et les débris de pénétrer. Si tu t'entraînes sur surface dure, sélectionne des semelles extérieures robustes en caoutchouc, conçues pour résister aux chocs.
Reste au frais grâce à des tiges respirantes
La concentration est la clé d'une excellente performance sportive. C'est pourquoi notre gamme de baskets pour l'été Nike comprend des modèles en mesh léger qui ne t'alourdiront pas. D'autre part, le tissu favorise la circulation de l'air, ce qui permet à ton corps d'évacuer rapidement l'excès de chaleur, d'où des pieds qui restent au frais plus longtemps. Pour les terrains de foot, nous proposons des chaussures ajustées comme des chaussettes, qui te permettront de te sentir encore plus proche du ballon. Découvre aussi des chaussures dotées de textures techniques dans les zones de frappe ciblées. Elles t'offrent plus de contrôle et de précision pour des dribbles ultra-rapides et des frappes qui marquent des points.
Confort assuré tout au long de la journée
Des runs longue distance aux tours de piste en extérieur, s'entraîner l'été peut être difficile. Découvre la sensation de propulsion grâce aux modèles dotés de nos unités Air, qui absorbent la force de tes mouvements avant de reprendre leur forme initiale. Cela crée un effet dynamique qui te fait avancer. De plus, nos sneakers pour l'été sont dotées d'un amorti qui te maintient, intégré à la semelle intermédiaire. Il absorbe l'énergie de chaque poussée et de chaque réception, de façon à réduire l'épuisement et les risques de blessures.
Des baskets faciles à enfiler pour des journées chargées
Que tu partes pour la piscine ou que tu passes du terrain aux vestiaires, les chaussures Nike pour l'été sont pratiques. Opte pour des claquettes en matériaux résistants à l'eau, faciles à nettoyer. Ces modèles t'offrent un amorti confortable tout en procurant du maintien à tes pieds. D'autre part, les semelles extérieures adhérentes t'aident à rester stable sur les surfaces carrelées, mouillées ou glissantes. Pour encore plus de protection, sélectionne des claquettes à pointe fermée.
Aide les jeunes athlètes à s'envoler
Les futures stars du sport peuvent vivre leurs rêves dans les baskets d'été de notre gamme pour enfant. Nous les fabriquons à partir des mêmes matériaux haut de gamme que nos chaussures pour adulte. Ainsi, les semelles extérieures présentent des motifs sculptés conçus pour répondre aux exigences de leur sport. Les tiges en mesh léger suivent les mouvements naturels du pied, tandis que l'amorti moelleux protège les corps en pleine croissance quand ils perfectionnent leur technique.
Move to Zero de Nike
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Pour nous rejoindre, choisis des baskets d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.