Hauts d'été : affronter la chaleur
Reste au sec, au frais et à l'aise grâce à nos hauts d'été conçus pour être aussi performants que toi. Bouge en toute confiance avec nos modèles amples et respirants qui te permettent de repousser tes limites, même quand la température monte. Nous proposons une large gamme de coupes, comme des hauts sans manches et des débardeurs incontournables à porter toute la saison. Côté couleurs, il y en a pour tous les goûts : du noir classique aux teintes neutres en passant par les nuances vives et audacieuses qui incarnent l'esprit de l'été.
Contre la transpiration
Pour t'entraîner, tu as besoin d'un haut qui ne t'alourdit pas. Découvre nos t-shirts d'été Nike dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration de la peau et accélère son évaporation : tu restes au sec et à l'aise, même quand tu te donnes à fond. En plus, les œillets brodés aux aisselles améliorent l'aération pour t'apporter plus de fraîcheur au niveau des zones de forte chaleur.
Des matières pensées pour la performance
Concentre-toi sur ton entraînement sans te laisser distraire. Pour une sensation de légèreté, choisis des hauts d'été en seersucker : idéal pour les températures chaudes, ce tissu doux et léger offre plus de fraîcheur. Si tu recherches avant tout une bonne aération, sélectionne un débardeur en mesh qui garantit une circulation de l'air optimale. Adepte du coton ? Opte pour des t-shirts légers et doux à porter au quotidien, ou des modèles plus épais pour les entraînements en fin de journée.
Une liberté de mouvement optimale
Bouge en toute liberté, quel que soit le défi à relever. Notre collection comprend des t-shirts d'été dotés d'un gousset sous les aisselles qui offre une grande mobilité pour t'étirer sans contrainte. Tu veux un look casual ? Opte pour un modèle ample avec une coupe oversize. Les épaules tombantes et le volume supplémentaire au niveau du torse créent un style ultra-décontracté. Et l'ourlet plus long au dos garantit une meilleure protection. Pour une sensation de légèreté, choisis un haut court et près du corps qui t'assure une silhouette épurée.
Des vêtements polyvalents
Nos modèles d'été sont pensés pour s'adapter à toutes les situations. Un haut réversible est un basique pour s'entraîner quand il fait chaud, car il offre deux looks en un. Les t-shirts classiques ont un look intemporel et sont faciles à superposer pour te préparer à affronter toutes les températures. Et si tu veux superposer tes vêtements encore plus facilement, opte pour une coupe ajustée. Quel que soit celui que tu choisis, nos coutures minimalistes limitent les frottements pour que tu puisses te concentrer sur ta performance sans interruption.
Participe à notre aventure
Pour prendre soin de la planète, on doit tous jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des hauts d'été Nike portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous nous en rapprochons.