Baskets et chaussures d'été pour femme

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Nike Victori One
Nike Victori One Claquette pour femme
Nike Victori One
Claquette pour femme
42 $

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Nike Marina
Nike Marina Claquette pour femme
Nike Marina
Claquette pour femme
38 $
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
180 $

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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour femme
150 $

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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
150 $
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour femme
210 $

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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Claquette pour femme
Nike ReactX Rejuven8
Claquette pour femme
75 $

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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Chaussure pour femme
Nike ReactX Rejuven8
Chaussure pour femme
85 $

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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
190 $
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Claquette pour femme
Nike Calm 2.0
Claquette pour femme
65 $

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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
165 $
Nike Dunk Low Suede
Nike Dunk Low Suede Chaussure pour femme
Nike Dunk Low Suede
Chaussure pour femme
150 $
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour femme
165 $
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Air Max Muse
Chaussure pour femme
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Jordan NOLA
Jordan NOLA Claquette pour Femme
Jordan NOLA
Claquette pour Femme
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Jordan Willow
Jordan Willow Sandale pour femme
Jordan Willow
Sandale pour femme
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour femme
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Air Jordan 1 Triple Stack
Air Jordan 1 Triple Stack Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Triple Stack
Chaussure pour femme
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Nike Shox R4
Nike Shox R4 Chaussure pour femme
Nike Shox R4
Chaussure pour femme
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Air Force 1 '07 WNBA 30th
Air Force 1 '07 WNBA 30th Chaussure pour femme
Air Force 1 '07 WNBA 30th
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike Air Force 1 Retro Premium
Nike Air Force 1 Retro Premium Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 Retro Premium
Chaussure pour femme
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Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
14 % de réduction
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6
Chaussure de course sur route pour femme
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
25 % de réduction
Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 07 SE
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Dunk Low LX
Nike Dunk Low LX Chaussure pour femme
Nike Dunk Low LX
Chaussure pour femme
14 % de réduction
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme
14 % de réduction
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
210 $
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour femme
25 % de réduction
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 07 SE
Chaussure pour femme
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Nike Dunk Low LX
Nike Dunk Low LX Chaussure pour femme
Nike Dunk Low LX
Chaussure pour femme
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme
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Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour femme
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Chaussures d'été pour femme : libère ton talent

Nos baskets d'été pour femme te procurent le maintien nécessaire pour t'entraîner en toute confiance dans la chaleur. Opte pour des modèles bas qui favorisent une amplitude de mouvement maximale au niveau de la cheville. Pour plus de stabilité, sélectionne des chaussures dont le col offre du maintien. Sur la semelle extérieure, les motifs d'adhérence techniques répondent aux besoins spécifiques de ton sport. Ajoute à tout cela des tiges légères dans des matériaux respirants, et te voilà prête à prendre ton envol.


Un amorti qui maintient tes pieds


Nos sneakers d'été pour femme sont dotées d'un amorti qui absorbe les chocs de façon à protéger tes articulations et tes muscles quand tu repousses tes limites. Nous utilisons une mousse réactive et légère qui absorbe l'impact de chaque mouvement, ce qui aide à prévenir la tension et les blessures, et réduit l'épuisement. Si tu cherches une sensation de rebond, choisis des chaussures équipées de nos célèbres unités Air. Le dynamisme de tes foulées ou de tes réceptions les comprime, puis leur retour d'énergie te propulse vers l'avant.


Reste au frais grâce à des tiges respirantes


Quand tu te mets à l'épreuve par temps chaud, ton corps chauffe. C'est pourquoi nous donnons priorité à la respirabilité dans la conception de nos chaussures d'été Nike pour femme. Opte pour des tiges en mesh qui optimisent la circulation de l'air et le confort de tes pieds encore plus longtemps. De plus, les aérations sont placées de façon stratégique dans les zones fortement sollicitées. Ainsi, plus d'air circule là où tu en as besoin. D'autre part, nos matériaux techniques favorisent une amplitude de mouvement naturelle sur l'ensemble du pied.


Optimise tes performances de running


Des petits runs au parc le week-end aux marathons exigeants, nos baskets d'été pour femme Nike sont conçues pour t'accompagner à chaque foulée, à chaque kilomètre. Si tu cours sur des surfaces dures, sélectionne des modèles équipés de semelles extérieures en caoutchouc. Leur matériau ultra-résistant leur permet de résister aux chocs. D'autre part, les motifs d'adhérence légèrement texturés accrochent un maximum, de façon à t'offrir plus de stabilité et de confiance. Tu te prépares pour des runs dans la nature ? Opte pour des chaussures de trail spécialisées à crampons directionnels. Ils assurent une adhérence exceptionnelle sur des terrains humides ou accidentés.


Explore les grands espaces


Des chaussures de trek sont indispensables pour les aventures en pleine nature. Nos chaussures de trekking d'été pour femme intègrent un col rembourré qui favorise la stabilité articulaire. Elles s'ajustent étroitement à ta cheville et empêchent la saleté et les débris de pénétrer. D'autre part, des paires plus larges au niveau de l'avant-pied, de la voûte plantaire et de la pointe créent une base stable qui te permet de rester assurée dans les moments difficiles. Quand tu enchaînes les kilomètres, notre amorti ultra-épais t'offre un maximum de maintien et contribue à combattre l'épuisement.


Notre mission


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Pour participer, choisis des chaussures d'été pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.