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Sweats et Sweats à Capuche Oversize pour Femme

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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 $

25 % de rabais au panier

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
130 $

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Polo court oversize pour femme
Nike Studio Fleece Medium Weight
Polo court oversize pour femme
85 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
130 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche et zip pour femme
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Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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Sweat à capuche de basket oversize pour femme
20 % de réduction
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche court pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Sweat à capuche court pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize pour femme
80 $
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack"
Nike Studio Fleece Medium Weight "Graphic Pack" Sweat à capuche oversize à logo pour femme
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Sweat à capuche oversize à logo pour femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack » Haut oversize à motif en relief pour femme
Meilleure vente
Nike Studio Fleece Medium Weight « Graphic Pack »
Haut oversize à motif en relief pour femme
95 $

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Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Haut ras-du-cou oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Heavyweight
Haut ras-du-cou oversize pour femme
100 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Meilleure vente
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
95 $

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
85 $
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à col ras-du-cou pour femme
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Sweat à col ras-du-cou pour femme
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Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
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Nike ACG « Tuff Fleece »
Sweat à capuche
15 % de réduction
Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Sweat à capuche oversize pour femme
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Sweat à capuche oversize pour femme
100 $
Toronto Tempo
Toronto Tempo Sweat à capuche oversize en tissu en molleton Nike WNBA pour femme
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Sweat à capuche oversize en tissu en molleton Nike WNBA pour femme
100 $
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
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Veste de survêtement oversize pour femme
160 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
95 $
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche court oversize pour femme
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Sweat à capuche court oversize pour femme
95 $

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche court oversize à zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche court oversize à zip pour femme
95 $
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
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Sweat à capuche de basket pour femme
40 % de réduction
Nike SB
Nike SB Sweat de skateboard à col ras-du-cou en Fleece à demi-zip
Nike SB
Sweat de skateboard à col ras-du-cou en Fleece à demi-zip
100 $

Sweats à capuche oversize pour femme : un confort optimal

Emmitouflez-vous confortablement dans nos hoodies et nos sweats oversize pour femme, confectionnés dans des matières ultra-douces. Pour vous détendre à la maison ou faire du sport, nos modèles décontractés aux textures légères vous permettront de rester à l'aise.


Pour composer une tenue d'intérieur confortable, misez sur la superposition : nos sweats à capuche oversize pour femme sont faits pour ça. Les sweats à col ras du cou, aux épaules tombantes et aux manches amples sont parfaits à porter par-dessus d'autres hauts, tandis que les bords côtelés plus longs aux poignets leur apportent une certaine structure. Vous n'aurez que l'embarras du choix en matière de style : optez pour des imprimés audacieux ou l'emblématique Nike Swoosh sur la poitrine.


Qui dit sweat à capuche, dit textures ultra-douces. Pour un peu plus de confort à l'intérieur, choisissez des hoodies pour femme oversize en polaire brossée ou des sweats à capuche zippés en tissu éponge. Besoin de plus de chaleur ? Les sweats à cordon de serrage et poche kangourou garderont votre cou et vos mains bien au chaud.