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Bien noté
Protège-tibias de football Nike Charge - Noir/Noir/Blanc

Nike Charge

Protège-tibias de football

20 $
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Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4608-010

Nike Charge

20 $

Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.

Détails du produit

  • 43 % polypropylène (PP) / 33 % éthylène-acétate de vinyle (EVA) / 17 % polyester / 7 % caoutchouc
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4608-010

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (15)

4.4 étoiles

  • super nice

    king zebus

    it was such a great product super happy!!! i am not a robot

  • Great

    AMree

    Love the colour, great fit, works great

  • Excellent Product

    CKC2

    They fit well and stay in place with the help of the elastic strap under foot and ankle sock. Son 7 loves them.

Protège-tibias de football Nike Charge

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20 $

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