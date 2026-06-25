Protège-tibias de football Nike Charge

super nice
king zebus
it was such a great product super happy!!! i am not a robot
Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.
Nike Charge
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Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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4.4 étoiles
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king zebus
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Great
AMree
Love the colour, great fit, works great
Excellent Product
CKC2
They fit well and stay in place with the help of the elastic strap under foot and ankle sock. Son 7 loves them.
Nike Charge