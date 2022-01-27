Yoga pour le cœur : quels bienfaits ?

Comment le yoga stimule la santé cardiaque
Santé et bien-être
La pratique régulière du yoga, quel que soit le style, peut vous permettre de réduire à la fois votre niveau de stress et votre tension artérielle.
Un mode de vie sédentaire, soit l'absence d'activité physique au quotidien, fait partie des raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus susceptibles de développer des troubles cardiaques. Or ceux-ci restent la principale cause de décès, pour les hommes comme pour les femmes, aux États-Unis et dans le reste du monde. Mais le corps humain est résilient : pratiquer une activité physique régulière et adopter des habitudes alimentaires plus saines peut réduire, voire même inverser ce risque.
Si l'American Heart Association (AHA) préconise 150 minutes (2,5 heures) d'activité physique hebdomadaire, les personnes qui restent assises toute la journée ont parfois du mal à trouver la motivation nécessaire pour se soumettre à un entraînement rigoureux. C'est pour cette raison que le yoga constitue un excellent point de départ : il s'agit d'une forme d'activité physique qui permet de mettre en place en douceur une routine de sport régulière.
Le yoga permet de stimuler votre cœur et votre esprit
Différents spécialistes continuent de mettre au jour la capacité du yoga à stimuler la santé cardiaque. En outre, le fait de passer en rythme d'une posture à une autre renforce la connexion entre le corps et l'esprit.
Après tout, le yoga repose essentiellement sur la respiration et la pleine conscience. La pratique elle-même consiste en un enchaînement de mouvements intentionnels, guidés en grande partie par votre respiration. C'est cette dernière qui vous permet de passer d'une posture à une autre avec fluidité. Pour certaines personnes, la pratique du yoga renforce la confiance en soi, en cultivant leur force intérieure, leur conscience d'elles-mêmes et leur capacité à faire preuve de gratitude.
Sur le plan physique, la pratique régulière du yoga peut améliorer votre santé des manières suivantes :
- Régulation de la tension artérielle
- Réduction du stress
- Amélioration de la qualité de sommeil
Le maintien de différentes postures au fil d'une séance de yoga sollicite la fonction cardiaque, et des recherches ont identifié en quoi cette pratique pouvait s'avérer bénéfique pour votre santé cardiovasculaire dans son ensemble. En effet, une étude a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement le yoga sont davantage susceptibles de s'adonner à d'autres formes d'activités physiques et de présenter des habitudes alimentaires plus saines, deux facteurs qui participent au maintien d'une bonne santé cardiaque.
La pratique du yoga permet de soulager le stress
Le stress peut avoir un impact conséquent sur l'organisme : ce dernier libère des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol, qui peuvent rétrécir vos artères et augmenter la tension artérielle. Au fil du temps, cette libération constante d'hormones, associée à l'élévation de la pression artérielle, peut accroître votre risque de développer une maladie cardiaque. Parmi les autres facteurs contribuant à cette augmentation, on peut notamment citer le tabac et les excès alimentaires.
En général, l'exercice physique permet de soulager le stress. Par exemple, les runners, ainsi que les personnes pratiquant d'autres activités aérobies d'intensité modérée à forte, connaissent ce que l'on appelle « l'ivresse du runner ». Cette sensation agréable résulte de la sécrétion d'endorphines, des substances chimiques qui, dans votre cerveau, boostent votre humeur et atténuent la sensation de douleur. Mais une activité physique plus douce telle que le yoga s'accompagne également d'un ensemble de bienfaits sur la santé mentale.
Pendant un cours de yoga, on vous demandera peut-être de fermer les yeux pour vous concentrer sur votre respiration. Accorder toute votre attention au moment présent en respirant profondément en position assise peut vous aider à vous libérer du stress de la journée ou de la veille, et à ressentir une forme d'apaisement.
Pour bénéficier d'autres conseils, ne manquez pas notre article Neuf postures de yoga pour réduire le stress.
Le yoga peut vous aider à diminuer votre pression artérielle
La réduction du stress, la méditation et le yoga peuvent avoir des effets positifs sur le cœur. Autre avantage pour le cœur : la réduction de l'hypertension, ou tension artérielle élevée.
Comme précédemment évoqué, l'organisme sécrète des hormones du stress en cas d'exposition régulière à un stress intense. Au fil du temps, cela peut conduire votre cœur à pomper davantage de sang et augmenter votre tension artérielle. Vos artères risquent alors de se rétrécir, vous exposant ainsi à un risque accru de développer une maladie cardiaque.
Vous avez peut-être entendu parler du lien qui existe entre la tension artérielle d'une personne et son tour de taille, un autre élément qui permet de déterminer le risque de maladie cardiaque. Dans le cadre d'une étude de 2015, des adultes d'âge moyen ont pratiqué le yoga pendant une année entière. Ces personnes ont constaté des améliorations significatives en termes de pression artérielle et de tour de taille.
En bref, une poignée d'études ont conclu que le yoga pouvait permettre de diminuer la pression artérielle systolique et diastolique, respectivement le nombre du haut et le nombre du bas quand on mesure sa tension artérielle.
Le yoga pourrait aussi permettre de calmer les palpitations cardiaques
Le yoga pourrait également aider les personnes qui souffrent de fibrillation atriale, un trouble qui fait battre le cœur de manière rapide ou irrégulière et peut engendrer des AVC et autres complications.
Par exemple, une étude a établi que la pratique du yoga pouvait contribuer à diminuer le nombre d'épisodes de fibrillation atriale, voire même servir de traitement aux personnes présentant cette condition.
Comment vous initier à la pratique du yoga
Il existe différents types de yoga avec, pour chacun d'entre eux, différents degrés d'intensité. On considère le Vinyasa comme une forme de yoga d'intensité modérée à forte, car celui-ci implique de passer d'une posture exigeante à une autre dans des mouvements fluides.
Une forme de yoga moins éprouvante est le yoga réparateur : il se focalise davantage sur la respiration et fait appel à des accessoires, comme des blocs ou des straps pour la relaxation. Les formes méditatives de yoga ne sont pas à négliger non plus. Le stress a une incidence majeure sur la santé cardiaque, c'est pourquoi le fait de cultiver sa paix intérieure encourage la résilience émotionnelle au fil du temps.
Si vous débutez en yoga, il peut être judicieux de commencer par pratiquer le yoga réparateur avant de passer à un cours plus intense comme le vinyasa. Quel que soit le type de yoga choisi, la plupart des cours proposent un savant mélange de respiration, de méditation et de postures.
Conclusion : le yoga peut vous aider à développer votre force et à prendre l'habitude de vous dépenser régulièrement tout en vous invitant à surveiller votre niveau de stress, des bienfaits qui vous aideront à garder votre cœur en bonne santé. Vous ne savez pas par où commencer ? Téléchargez l'application Nike Training Club pour découvrir nos astuces !