Yoga pour le cœur : quels bienfaits ?

Le stress peut avoir un impact conséquent sur l'organisme : ce dernier libère des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol, qui peuvent rétrécir vos artères et augmenter la tension artérielle. Au fil du temps, cette libération constante d'hormones, associée à l'élévation de la pression artérielle, peut accroître votre risque de développer une maladie cardiaque. Parmi les autres facteurs contribuant à cette augmentation, on peut notamment citer le tabac et les excès alimentaires.



En général, l'exercice physique permet de soulager le stress. Par exemple, les runners, ainsi que les personnes pratiquant d'autres activités aérobies d'intensité modérée à forte, connaissent ce que l'on appelle « l'ivresse du runner ». Cette sensation agréable résulte de la sécrétion d'endorphines, des substances chimiques qui, dans votre cerveau, boostent votre humeur et atténuent la sensation de douleur. Mais une activité physique plus douce telle que le yoga s'accompagne également d'un ensemble de bienfaits sur la santé mentale.



Pendant un cours de yoga, on vous demandera peut-être de fermer les yeux pour vous concentrer sur votre respiration. Accorder toute votre attention au moment présent en respirant profondément en position assise peut vous aider à vous libérer du stress de la journée ou de la veille, et à ressentir une forme d'apaisement.



Pour bénéficier d'autres conseils, ne manquez pas notre article Neuf postures de yoga pour réduire le stress.