Yoga pour les athlètes : comment le yoga peut améliorer les performances sportives

Le célèbre basketteur LeBron James considère le yoga comme un bon moyen d'améliorer les performances sportives. Les joueuses et joueurs de basketball doivent faire preuve d'agilité, de souplesse et de coordination pour éviter les blessures. Le yoga permet précisément aux athlètes de tous niveaux, débutants ou champions de basket, de développer chacune de ces compétences.

Une étude publiée en 2013 dans la revue Pedagogics Psychology Medical-biological Problems of Physical Training and Sports a étudié le yoga et le basketball. Les chercheurs ont demandé à un groupe d'étudiants pratiquant le basketball d'intégrer le yoga à leur routine d'entraînement. Ces derniers ont suivi quatre cours de yoga par semaine pendant neuf mois. Les résultats ont révélé une augmentation significative des marqueurs de performance clés, comme l'impulsion verticale, les lancers francs, les tirs à trois points, l'exécution tactique, la vitesse et l'endurance de vitesse, ainsi que l'équilibre.

Mais cela ne concerne pas seulement les joueurs de NBA ou les basketteurs professionnels. La pratique hebdomadaire du yoga peut également être bénéfique pour les débutants. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Sports a établi que les personnes associant le yoga au basketball étaient plus agiles, plus souples et plus rapides que le groupe pratiquant uniquement du basketball. Elles présentaient aussi plus de force musculaire, moins de masse graisseuse, ainsi que de meilleurs résultats aux tirs, passes et dribbles. Et ce en réalisant des séances de 30 minutes seulement.