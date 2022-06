Les aliments à privilégier avant et après un entraînement

Après un exercice physique, l'ISSN recommande de consommer un en-cas avec un rapport glucides-protéines de 3:1 ou de 4:1. Les athlètes d'endurance auront besoin de plus de glucides, alors que les athlètes adeptes des entraînements de renforcement auront besoin de plus de protéines.



Choisissez des sources de protéines contenant des acides aminés essentiels, car ces derniers stimulent la synthèse des protéines dans les muscles. Un rapport de 2016 par l'Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada et l'American College of Sports Medicine recommande de consommer 10 grammes d'acides aminés essentiels dans les deux heures qui suivent l'exercice.



La leucine, en particulier, est un acide aminé essentiel pour renforcer le développement musculaire. Les protéines de lactosérum, dérivées du lait, fournissent de la leucine, ainsi que d'autres acides aminés essentiels, et sont absorbées rapidement après l'exercice. La faisselle, les œufs, le bœuf, la volaille, les haricots et les lentilles fournissent également de la leucine.



Certaines personnes peuvent manger un repas complet après l'exercice, mais d'autres personnes ont besoin de plus de temps avant de pouvoir digérer un repas complet.



Voici des exemples d'en-cas à consommer après l'entraînement :

Lait au chocolat

Smoothie protéiné avec isolat de protéines de lactosérum et banane

Sandwich au beurre de cacahuète avec du pain complet



Voici des exemples de repas complets à consommer après l'entraînement :