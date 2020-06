De l'intérêt du running sur tapis de course

Un tapis de course peut vous permettre de personnaliser vos entraînements pour améliorer vos performances sur la route.

La course sur un tapis est très différente de la course en extérieur, gardez toujours cela à l'esprit. Le tapis de course est un outil, il n'a pas pour vocation de remplacer les runs en extérieur. Une fois que vous avez compris cela, les kilomètres que vous enchaînerez sur la machine prendront une autre dimension. Oubliez une fois pour toutes les runs ennuyeux sur tapis de course avec ces astuces sur la façon d'en faire votre meilleur outil d'entraînement.



Laissez-nous deviner : pour vous, tapis de course est synonyme d'ennui, n'est-ce pas ?



« Le tapis de course est source d'ennui uniquement si vous le réglez et l'utilisez ensuite sans jamais rien changer à ces réglages », explique la coach Nike Run Club Jessica Woods, pour décrire l'erreur la plus courante.



Un run de 45 minutes sur place sans variation de vitesse ou d'inclinaison peut sembler une éternité. Et si vous cherchez un tapis de course qui reproduise l'expérience d'un running tranquille en extérieur, vous serez déçu. Mais c'est ce type de réflexion qui pose problème, poursuit Jessica Woods, responsable du studio de tapis de course Mile High Run Club à New York City.



« Tout l'intérêt du tapis est de s'en servir comme d'un outil », explique-t-elle. Faites cela, et vous continuerez à améliorer votre entraînement et votre forme tout en restant mobilisé. Voici tout ce que vous devez savoir et faire pour y parvenir.