Running : les trois bienfaits de l'attaque avant-pied

Il existe trois principaux types de foulée différentes dans le running : avant-pied, médio-pied et talon. Si vous courez avec une attaque avant-pied, c'est l'avant de votre pied qui touche le sol en premier. Cela signifie également que, pour poursuivre votre course et décoller du sol, vous poussez avec l'avant du pied et les orteils. En revanche, les runners et runneuses qui pratiquent une foulée médio-pied posent en premier au sol le milieu du pied puis le déroulent vers l'avant, en poussant avec la pointe pour décoller le pied du sol à chaque foulée. Quant à l'attaque talon, elle consiste à se réceptionner sur le talon et à dérouler vers le milieu du pied pour ensuite pousser avec la pointe.

Concernant les bienfaits de l'attaque avant-pied en termes de performances et de prévention des blessures, les conclusions des études effectuées sont mitigées. Mais c'est une technique que chaque runner et runneuse doit songer à tester. « Cela permet de voir comment votre propre anatomie réagit à ce type de foulée », explique la coach de fitness Lauren Chante, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique et titulaire d'une Maîtrise en sciences.