Régulez votre horloge interne pour un meilleur sommeil et plus d'énergie

« Avoir une horloge interne d'une durée beaucoup plus courte signifie que votre production de mélatonine, qui dit à votre corps de dormir, atteint son apogée bien plus tôt, et vous êtes donc fatigué plus tôt, explique Carrie Partch. Vous vous réveillez donc avant le lever du jour. »



Que votre horloge interne soit courte ou longue, elle ne doit pas nécessairement dicter votre rythme de vie. « Vos habitudes, en particulier le moment où vous faites du sport et le moment où vous mangez, peuvent être modifiées pour décaler la phase ou les paramètres temporels de votre horloge interne, afin que celle-ci atteigne son apogée plus tôt ou plus tard dans la journée, selon votre objectif », explique Karyn Esser, professeure et directrice de programme adjointe à l'Institut de myologie de l'Université de Floride et chercheuse réputée en matière de relation entre rythmes circadiens et muscles squelettiques.



Des études sur l'horloge interne et le sport sont toujours en cours. Mais si vous êtes épuisé dès 20h par exemple, un entraînement l'après-midi vous serait plus bénéfique. Esser explique que c'est parce que le sport peut décaler votre horloge interne en retardant la production de mélatonine. Si vous avez du mal à vous endormir avant minuit, faites une séance de sport le matin (de préférence en extérieur) pour aligner vos signaux circadiens et avoir sommeil plus tôt. « La bonne nouvelle, c'est que l'horloge de vos muscles est très sensible au sport et peut s'adapter au planning d'entraînement que vous vous êtes fixé. Vos muscles s'habitueront donc à n'importe quel changement d'emploi du temps, explique-t-elle. En s'adaptant, ils deviendront plus performants, et vous devriez finir par constater un maintien ou une amélioration des résultats. »



Indépendamment de votre horloge personnelle, je vous conseille aussi de prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner dans une fenêtre de 10 heures qui correspond autant que possible aux heures d'ensoleillement, ajoute Partch. Il est également utile de s'exposer à la lumière naturelle dès que vous vous levez et de limiter l'utilisation des écrans émettant de la lumière bleue (téléphones, poste de télévision, ordinateurs portables...) une fois le soleil couché pour ne pas perturber la production de mélatonine.



« Il y a encore tellement de choses à apprendre sur le sujet, mais c'est fascinant de savoir que nous fonctionnons tous selon notre propre horloge, qui contrôle presque tout dans notre corps », déclare Partch. Plus vous prêterez attention à la vôtre, plus vous aurez la sensation de contrôler le moment où vous vous réveillez, vous restaurez, faites du sport et dormez, pour profiter de votre temps comme vous l'entendez.