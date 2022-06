Qu'est-ce que la musique de bien-être et peut-elle avoir un effet bénéfique sur la santé ?

Lors d'IRM, les chercheurs ont pu observer que la médecine musicale illuminait différentes parties du cerveau, notamment au sein du système limbique. « Considérée comme le centre émotionnel du cerveau, cette zone est reliée à d'autres parties du cerveau contrôlant la tension artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, ainsi que notre état émotionnel », explique le Dr Veena Graff, professeure adjointe d'anesthésiologie et de soins intensifs à l'Université de Pennsylvanie. En d'autres termes, lorsque vous écoutez de la musique bien-être, votre cerveau dit à votre corps qu'il est temps de se calmer.



Toutes les musiques déclenchent la libération de neurotransmetteurs, comme la dopamine, et d'autres endorphines capables d'influer en bien ou en mal sur les marqueurs de stress. « C'est pour cette raison que certaines chansons nous rendent nostalgiques, heureux, tristes ou en colère, ou encore nous aident à nous calmer ou au contraire nous stimulent », explique Veena Graff. Lorsque ces marqueurs de stress sont à un niveau réduit, « une personne peut entrer dans un état de relaxation profonde, le fameux état modifié de conscience, un endroit chaud et douillet où vous allez lorsque vous êtes sur le point de vous assoupir ou que vous venez de vous réveiller », explique Lyz Cooper. Et non seulement le fait d'être dans cet espace est agréable sur le moment, mais « il y a également toutes sortes de bienfaits potentiels sur la santé qui y sont associés, comme un état d'esprit positif et une baisse de l'anxiété, de la tension musculaire et de la douleur », ajoute-t-elle.



Plus une chanson contient de vitamines, plus elle fait baisser les marqueurs de stress et d'inflammation, précise Veena Graff, dont les recherches ont révélé que la médecine musicale pouvait être aussi utile que la méditation pour calmer l'anxiété préopératoire. Les meilleures vitamines, dit-elle, sont les suivantes : un tempo aux alentours de 60 à 80 battements par minute, un minimum de variations au niveau des percussions, une absence de paroles et peu de fluctuations dans les sons. (Ce n'est probablement pas le cas de votre groupe de rock indé préféré, mais très certainement de la musique classique et de celle que vous entendez dans votre studio de yoga.) Tous ces éléments aident votre cerveau et votre corps à basculer du mode « combat-fuite » à un mode « repos et digestion ».



Certaines vitamines acoustiques, comme un ralentissement progressif du rythme d'une chanson, peuvent même avoir un effet immédiat sur le rythme cardiaque et/ou la tension artérielle de l'auditeur, d'après ce qu'a révélé l'un des morceaux de Lyz Cooper. « Il a été testé au Mindlab de l'Université du Sussex et on a estimé qu'il avait un puissant effet relaxant. À tel point que lorsqu'il est passé à la radio, ils ont suggéré aux personnes qui étaient au volant de s'arrêter », explique-t-elle.



Les deux expertes s'accordent à dire que nous commençons à peine à comprendre les pouvoirs que peut avoir la médecine musicale. Grâce à la technologie comme les trackers d'activité qui deviennent de plus en plus perfectionnés, les chercheurs peuvent mesurer des éléments comme votre rythme cardiaque et votre tension artérielle lorsque vous écoutez des chansons, pour identifier les vitamines acoustiques qui suscitent les meilleurs effets. À partir de là, ils peuvent les utiliser pour induire un effet précis, comme le sommeil, le calme ou la récupération musculaire après le sport.