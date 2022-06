Pris sur le vif : en quête d'adrénaline avec Leonora Manzano

Quand j'avais 20 ans, j'avais une bourse d'études pour aller à l'université et je devais toujours avoir de bonnes notes pour la conserver, alors je gérais le stress en faisant la fête et en buvant beaucoup. Ce rythme de vie laisse des traces au niveau de la santé. Mon premier avertissement, c'était un ulcère que j'ai ignoré. Peu après, j'ai souffert d'une paralysie faciale extrêmement douloureuse. J'ai vu un nombre impressionnant de médecins, jusqu'à ce que je tombe sur Juan García, qui pratiquait l'acupuncture. Il me disait que je devais faire des changements dans ma vie, et il m'a invitée à courir avec son équipe. Au début, je n'ai pas pris ça au sérieux mais un jour, après une séance, je me souviens lui avoir dit : « Je t'en dois une belle ». Quelques jours plus tard, il m'a appelée en me disant : « Tu te souviens que tu me dois un service ? » Il m'a demandé de venir avec lui et son équipe [de running] au Nevado de Toluca le jour suivant. Et ça a changé ma vie.