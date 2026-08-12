Cadeaux de Fête des Mères

(108)
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Chaussure pour Femme
Nike Air Rift Breathe
Chaussure pour Femme
160 $
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Chaussure de training pour femme
Nike Free Metcon 7
Chaussure de training pour femme
160 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Débardeur Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Débardeur Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (2 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (2 L)
45 $

25 % de rabais au panier

Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
105 $

25 % de rabais au panier

Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
20 % de réduction
Nike Air Force 1 '07 « Denim »
Nike Air Force 1 '07 « Denim » Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07 « Denim »
Chaussure pour femme
165 $
Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 07 SE
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
24 % de réduction
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière en forme de croissant (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière en forme de croissant (4 L)
60 $
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour femme
210 $

25 % de rabais au panier

Jordan Heir Series 2 "Seafoam"
Jordan Heir Series 2 "Seafoam" Chaussure de basket
Jordan Heir Series 2 "Seafoam"
Chaussure de basket
24 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur ajusté et transparent pour femme
Nike Sportswear
Débardeur ajusté et transparent pour femme
20 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 $
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
14 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Veste courte ample Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Veste courte ample Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike ACG
Nike ACG Veste de trail Repel pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Veste de trail Repel pour femme
40 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
34 % de réduction
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
68 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
75 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Débardeur court Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Débardeur court Dri-FIT pour femme
64 $
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
80 $
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour femme
15 % de réduction
Nike Shox Z
Nike Shox Z Chaussure pour femme
Nike Shox Z
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
25 % de réduction
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Jupe de tennis plissée Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Jupe de tennis plissée Dri-FIT pour femme
100 $

25 % de rabais au panier

NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Robe de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Robe de tennis Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Chaussure de marche pour femme
Nike Motiva 2
Chaussure de marche pour femme
15 % de réduction
Nike Pacific
Nike Pacific Chaussure pour femme
Nike Pacific
Chaussure pour femme
100 $
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
25 % de réduction
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
25 % de réduction
Jordan Pointe
Jordan Pointe Chaussure pour femme
Jordan Pointe
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
34 % de réduction
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
25 % de réduction
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour femme
150 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
40 % de réduction
Nike Sprint Sister
Nike Sprint Sister Chaussure pour femme
Nike Sprint Sister
Chaussure pour femme
120 $

25 % de rabais au panier

Nike Shox TL
Nike Shox TL Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Shox TL
Chaussure pour femme
225 $

25 % de rabais au panier

Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
35 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
40 % de réduction
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour femme
Nike Metcon 10
Chaussure d'entraînement pour femme
190 $
Nike Cortez
Nike Cortez Chaussure pour femme
Nike Cortez
Chaussure pour femme
20 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
30 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
40 % de réduction
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour femme
Jordan Spizike Low
Chaussure pour femme
210 $

25 % de rabais au panier

Jordan NOLA
Jordan NOLA Claquette pour Femme
Jordan NOLA
Claquette pour Femme
14 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Pantalon tissé long taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Pantalon tissé long taille mi-haute Dri-FIT pour femme
110 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Robe Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Robe Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Jordan Sixty Plus Low
Jordan Sixty Plus Low Chaussure pour femme
Jordan Sixty Plus Low
Chaussure pour femme
25 % de réduction
Nike Astrograbber Textile
Nike Astrograbber Textile Chaussure pour femme
Nike Astrograbber Textile
Chaussure pour femme
40 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
20 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur pour femme
Nike Zenvy
Débardeur pour femme
29 % de réduction
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6 SE
Chaussure de course sur route pour femme
24 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
34 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day »
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day » Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day »
Chaussure pour bébé et tout-petit
20 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche tie-dye pour homme
30 % de réduction
Nike Astrograbber Textile
Nike Astrograbber Textile Chaussure pour femme
Nike Astrograbber Textile
Chaussure pour femme
40 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
24 % de réduction
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
25 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short Festival tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Short Festival tie-dye pour homme
14 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt Festival tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn
T-shirt Festival tie-dye pour homme
14 % de réduction
Air Jordan 3 Retro
Air Jordan 3 Retro Chaussure pour ado
Air Jordan 3 Retro
Chaussure pour ado
20 % de réduction
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
14 % de réduction
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Claquette pour ado
Jordan Hydrip
Claquette pour ado
25 % de réduction
Jordan 3 Retro
Jordan 3 Retro Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan 3 Retro
Chaussure pour bébé et tout-petit
20 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
40 % de réduction
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour femme
Jordan Spizike Low
Chaussure pour femme
210 $

25 % de rabais au panier

Jordan NOLA
Jordan NOLA Claquette pour Femme
Jordan NOLA
Claquette pour Femme
14 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Pantalon tissé long taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Pantalon tissé long taille mi-haute Dri-FIT pour femme
110 $
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Robe Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Robe Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Jordan Sixty Plus Low
Jordan Sixty Plus Low Chaussure pour femme
Jordan Sixty Plus Low
Chaussure pour femme
25 % de réduction
Nike Astrograbber Textile
Nike Astrograbber Textile Chaussure pour femme
Nike Astrograbber Textile
Chaussure pour femme
40 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
20 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur pour femme
Nike Zenvy
Débardeur pour femme
29 % de réduction
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6 SE
Chaussure de course sur route pour femme
24 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
34 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day »
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day » Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan 11 Retro Low « Mother's Day »
Chaussure pour bébé et tout-petit
20 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche tie-dye pour homme
30 % de réduction
Nike Astrograbber Textile
Nike Astrograbber Textile Chaussure pour femme
Nike Astrograbber Textile
Chaussure pour femme
40 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
24 % de réduction
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
25 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short Festival tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Short Festival tie-dye pour homme
14 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt Festival tie-dye pour homme
Jordan Brooklyn
T-shirt Festival tie-dye pour homme
14 % de réduction
Air Jordan 3 Retro
Air Jordan 3 Retro Chaussure pour ado
Air Jordan 3 Retro
Chaussure pour ado
20 % de réduction
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
14 % de réduction
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Claquette pour ado
Jordan Hydrip
Claquette pour ado
25 % de réduction
Jordan 3 Retro
Jordan 3 Retro Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan 3 Retro
Chaussure pour bébé et tout-petit
20 % de réduction

Idées cadeaux pour la fête des Mères : montrez votre reconnaissance

Vous cherchez le parfait cadeau pour maman ? Nous avons tout ce qu'il vous faut dans notre collection de modèles haute performance. Des essentiels du quotidien aux styles plus audacieux, vous avez la certitude de trouver l'équipement qui l'aidera à dépasser ses limites. Grâce à nos designs innovants et à nos tissus respirants, elle se sentira au mieux de sa forme.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Mères propose des vêtements conçus pour son mode de vie actif. Quel que soit son sport de prédilection, elle saura apprécier nos pièces classiques et nos accessoires pratiques. Des hauts et t-shirts aux joggers et sweats à capuche, vous trouverez le présent idéal dans notre sélection d'idées cadeaux. Vous pouvez également simplifier la fête des Mères en lui offrant une carte cadeau Nike pour qu'elle puisse choisir elle-même ce qui lui convient.


Des cadeaux élégants pour maman


Faites-lui plaisir pour la fête des Mères en offrant des vêtements qui l'aideront à s'améliorer lors des entraînements. Qu'elle aime se rendre à la salle ou parcourir les sentiers de montagne, nous avons des modèles pour tous les sports. Choisissez des couleurs vives pour un look original, ou restez simple avec des nuances discrètes. Nos pièces uniques lui permettront d'être à l'aise, quel que soit le temps grâce à des matières respirantes et une couvrance ajustable. Les vêtements légers dotés de la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau et permettent une évaporation rapide pour la garder au sec. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos brassières de sport pour un maintien optimal qui renforce la confiance en soi.


Nous nous engageons à respecter le programme Move to Zero de Nike, qui vise à réduire les émissions de carbone et les déchets à zéro. C'est pourquoi nous créons des tenues et accessoires avec des matières durables, plus respectueuses de la planète et en accord avec votre conscience écologique. Que vous recherchiez un vêtement pratique, élégant ou eco-friendly, notre collection pour la fête des Mères a tout ce qu'il faut.