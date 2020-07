Pourquoi et comment apprécier la solitude

Le sentiment de solitude peut être la conséquence naturelle d'un isolement, surtout si ce dernier est forcé, explique une nouvelle étude publiée dans la revueThe Lancet. Chez certains, ce sentiment de solitude peut entraîner de l'anxiété, une dépression ou d'autres troubles psychologiques. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous n'êtes pas le seul (ironiquement).



Les humains sont des êtres naturellement sociaux. Nous avons besoin de notre famille et de nos amis pour survivre mentalement et physiquement. C'est la combinaison des 86 milliards de cellules nerveuses de notre cerveau et de toutes les personnes de notre cercle social qui nous aide à nous épanouir, à réfléchir plus vite et à mieux travailler, explique le Dr Stephanie Cacioppo, neuroscientifique et membre du Nike Performance Council, spécialiste du mental et de la solitude. Et pour votre moral ? Oui, la socialisation joue également un rôle dessus, ajoute le Dr Sari Chait, pyschologue clinicienne et fondatrice du Behavioral Health & Wellness Center à Newton, dans le Massachusetts. Vos proches vous permettent de vous sentir soutenu et vous remontent le moral. D'après les recherches, plus vous entretenez de liens avec eux, mieux vous vous sentez d'un point de vue émotionnel.



Ça ne veut pas dire que passer du temps seul, que ce soit par choix ou non, est une mauvaise chose. C'est parfois même un luxe. « Passer du temps seul et apprécier ces moments de solitude vous permet de vous recentrer sur vous-même et sur vos besoins », explique le Dr Chait. En plus, avoir du temps pour soi permet de renouer avec d'anciennes passions, de se fixer de nouveaux objectifs, de perfectionner ses capacités d'adaptation et, d'une certaine manière, de bâtir des relations plus saines. Et sans le brouhaha du monde extérieur pour vous interrompre, vous êtes également dans de meilleures dispositions pour en tirer les bénéfices.



Voici comment profiter au mieux du calme.