Podcast Trained : les bienfaits de la physiothérapie

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Si vous n'envisagez la physiothérapie qu'au moment de soigner une blessure, vous passez clairement à côté de son potentiel. Physiothérapeute et propriétaire de la franchise innovante de cliniques Myodetox, Vinh Pham est convaincu que les massages thérapeutiques peuvent également vous aider à bouger plus librement, et donc à tirer le meilleur parti de chaque entraînement pendant aussi longtemps que possible. Dans cet épisode, Vinh décrit comment son approche de la récupération est en train de bouleverser le domaine en constante évolution de la physiothérapie. Il nous explique également pourquoi il est conseillé de passer un rouleau en mousse sur vos abdos et propose des exercices de physio à réaliser chez vous, à raison de 10 minutes par jour, pour estomper vos douleurs et gagner en mobilité.