Comment se défendre quand on voyage seul selon Nicole Snell

La peur de voyager en solo, ou tout simplement de se promener la nuit, peut être bien réelle, surtout pour les femmes et les personnes de couleur. Nicole Snell, experte en autodéfense et CEO de Girls Fight Back, a eu son lot de rencontres effrayantes. Mais comme elle adore faire les choses seule, elle a également vécu des expériences qui ont bouleversé sa vie et qui l'ont amenée à s'affirmer. Forte de centaines d'heures d'entraînement à l'autodéfense mentale et physique, elle sait comment repérer le danger et contrôler une situation qui peut vite mal tourner. Désormais, elle forme d'autres personnes, surtout issues des communautés BIPOC (personnes noires, autochtones et de couleur), à ces mêmes outils. Dans cet épisode, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour raconter en quoi l'autodéfense se résume rarement à mettre des doigts dans les yeux et des coups de pied dans l'entrejambe. Elle explique pourquoi il est inutile de ressembler à Karaté Kid pour se défendre, et elle témoigne des raisons pour lesquelles voyager en solo en vaut vraiment la peine.