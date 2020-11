Les bienfaits de l'immersion en eau chaude et froide

Immersion en eau froide : quand la pratiquer

Vous recherchez un soulagement instantané après vos entraînements les plus intenses ? Dans ce cas, imitez plutôt LeBron James, célèbre joueur des Lakers de Los Angeles, et le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, qui ont publié sur les réseaux sociaux des photos d'eux assis dans un bain d'eau glacée. Le Dr Dalleck indique que cette méthode, appelée immersion en eau froide, peut s'avérer utile lorsque vous savez déjà que vous aurez des courbatures et que vous souhaitez soulager la douleur par le froid (juste après la reprise des cours de bootcamp, par exemple). Gardez toutefois à l'esprit qu'après certains entraînements, les bains d'eau glacée pourraient vous faire plus de mal que de bien, ajoute-t-il. Bien que menée sur un groupe restreint, une récente étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a révélé que l'immersion en eau froide après un entraînement de résistance pouvait en réalité inhiber le développement musculaire.



Si vous optez tout de même pour un bain d'eau glacée, le meilleur protocole, selon une analyse, consisterait en une immersion de 11 à 15 minutes à une température comprise entre 11 et 15 degrés. L'idée est que, comme l'Ibuprofène, l'eau glacée réduit les douleurs en bloquant le processus inflammatoire induit par l'activité physique. Plusieurs recherches suggèrent que l'eau froide peut soulager les douleurs éventuelles jusqu'à quatre jours après l'activité physique pratiquée.



Bien sûr, personne n'avancera que les bains d'eau glacée sont relaxants. Mais ils pourraient tout de même vous permettre de renforcer votre mental et de trouver une forme de paix intérieure. Croyez-en l'expérience de Josh Bridges, athlète professionnel et ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, qui compare les bains d'eau glacée à la méditation. « Tous les matins, je me lève et me dirige aussitôt vers la baignoire d'eau froide installée dans mon jardin. La température du bain affiche probablement 1 degré. Je suis obligé de briser la fine couche de glace qui s'est formée à la surface avant d'entrer dans l'eau pour pratiquer 4 minutes de respiration, explique-t-il. Si je suis capable de ça, le reste de la journée relève de la promenade de santé. »