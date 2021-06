Le jeu impose le respect : Mio Asakawa et Masami Hosono

Dans cette interview « le jeu impose le respect », Masami et Mio se retrouvent et partagent les expériences qui leur ont permis d'apprendre combien la pratique est essentielle pour s'améliorer et s'ouvrir de nouvelles perspectives, pour elles-mêmes, mais aussi pour la société.





Mio : Tu as commencé à travailler dans le domaine de la beauté lorsque tu vivais encore au Japon. Juste pour la curiosité, quel rôle jouent nos cheveux selon toi ?



Masami : Pour moi, les cheveux sont un outil de communication. Je le pense toujours, même après mon déménagement à New York. Et c'est particulièrement vrai puisque je ne parlais pas très bien anglais au début. Je me suis fait des amis en coupant leurs cheveux, en prenant des clichés d'eux que je partageais sur mes réseaux sociaux.



Mio : Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Vancancy Project ?



Masami : Après avoir travaillé pendant 14 ans dans un salon de coiffure, à Tokyo et à New York, j'ai commencé à avoir une vision assez claire de ce que je voulais. Je me suis naturellement mise à penser à mon propre concept de salon de coiffure. Je voulais créer un espace qui soit un terrain de jeu ouvert, où il est possible de jouer avec le concept de diversité, de fun et d'acceptation, des choses que j'ai apprises en étant une immigrée japonaise à New York. À l'époque, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de salons de coiffure « gender neutral », j'ai donc décidé de coiffer ma clientèle selon des codes non genrés. Je crois que chacun devrait avoir la possibilité de se faire couper les cheveux exactement comme il le désire. De plus, le salon reverse une partie de ses bénéfices au LGBTQ Center une fois par mois.