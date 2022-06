La natation est-elle un sport bénéfique ?

La natation étant l'activité physique complète par excellence, elle constitue une solution de choix pour les personnes qui doivent optimiser leur temps d'entraînement.

Cette discipline permet de travailler à la fois le renforcement et le cardio. Elle sollicite à chaque mouvement tous les principaux groupes musculaires, notamment la poitrine, le dos, les épaules, les bras, la ceinture abdominale et les jambes.

« Elle fait également travailler les muscles plus petits et très importants situés entre les omoplates, à savoir les trapèzes et les rhomboïdes, qui sont essentiels à une bonne posture et à un fonctionnement sans douleurs », explique Don Levine, kinésithérapeute et cofondateur de Pappas OPT Physical, Sports and Hand Therapy.

Pour comprendre les avantages de la natation en termes d'exercice aérobie et de renforcement musculaire, il faut se pencher sur la pression exercée par l'eau. Également appelée pression hydrostatique, il s'agit de la pression qu'exerce un liquide sous l'effet de la gravité.

En nageant, vous devez surmonter cette résistance naturelle pour avancer dans l'eau.

« Le fait d'enchaîner constamment des mouvements de poussée et de traction fait davantage travailler vos muscles », explique Diana Goodwin, PDG d'AquaMobile, une école de natation privée. Et lorsque vos muscles travaillent davantage, votre cœur et vos poumons doivent réagir en conséquence.

(Contenu apparenté : 10 exercices cardio faciles à la maison, sans équipement)