10 entraînements cardio faciles à la maison, sans équipement

Beau Burgau, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique, et fondateur de Grit Training, recommande de combiner les mouvements listés ci-dessous dans un circuit HIIT (entraînement fractionné de haute intensité) pour une efficacité optimale.

Le Dr Calder confie que le HIIT est plus efficace que le cardio en activité constante à durée égale. « Cette activité permet de brûler plus de calories en moins de temps, affirme-t-elle. C'est particulièrement pratique pour les personnes qui n'ont pas le temps de s'entraîner sur une période plus longue ou qui n'y prennent aucun plaisir. L'entraînement fractionné de haute intensité est excellent pour augmenter la capacité aérobie, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que le corps peut absorber à un instant donné. Il s'agit avant tout d'une mesure de l'efficacité avec laquelle le corps utilise l'oxygène. »

Mais tu dois t'assurer que tu fournis les efforts suffisants pour récolter les bénéfices de ces exercices. Cela peut toutefois s'avérer délicat, et Beau Burgau recommande d'utiliser une mesure appelée l'indice d'effort perçu (RPE) pour calculer l'intensité réelle de ton effort. Le RPE est mesuré sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente un effort minimal et 10 un effort maximal, explique l'expert.

« Non seulement c'est l'un des moyens les plus efficaces de mesurer l'intensité de l'effort, mais cela ne nécessite aucun équipement et implique simplement d'écouter son corps », affirme-t-il, ajoutant que le « test de la parole » peut donner une excellente indication de là où on se situe sur l'échelle.

« Si tu arrives à mener une conversation sans problème, tu te situes entre 1 et 3, détaille Beau Burgau. Si tu arrives à parler, mais que tu as besoin de faire des pauses pour reprendre ton souffle, tu es probablement entre 3 et 5. Et si tu as le souffle court et que tu ne parviens plus à t'exprimer, tu te situes certainement entre 7 et 10. »

En fonction de ton niveau de forme physique, Beau Burgau recommande de sélectionner cinq à huit des mouvements ci-dessous et de les enchaîner sans interruption à raison de 30 à 60 secondes chacun. Une fois que tu auras terminé tous les mouvements, repose-toi pendant 30 à 60 secondes et répète l'enchaînement deux nouvelles fois pour réaliser un total de trois séries.

Et voici les 10 exercices de cardio que Beau Burgau t'invite à combiner dans une même séance d'entraînement.