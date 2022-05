10 entraînements cardio faciles à la maison, sans équipement

Le cardio peut être un sujet clivant. Mais quelle que soit votre position concernant l'entraînement, le développement de l'endurance cardiovasculaire présente d'innombrables avantages.

« Cela améliore l'humeur, favorise le sommeil, réduit la pression artérielle et le taux de cholestérol, et aide à maintenir un poids sain, explique le Dr Cedrina Calder, spécialiste en médecine préventive certifiée, experte en santé et professionnelle du fitness basée à Nashville, Tennessee.

Le U.S. Department of Health and Human Services recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'exercice aérobique d'intensité modérée (par exemple la marche rapide) et 75 minutes d'activité aérobique d'intensité élevée (comme le running) par semaine. Et nul besoin d'une panoplie d'équipements pour y parvenir. En réalité, vous n'avez besoin de rien.

Il n'est pas non plus nécessaire d'enchaîner beaucoup de kilomètres sur le vélo ou de courir une éternité pour réaliser un entraînement intensif. Il existe de nombreux exercices de cardio simples et directs à effectuer confortablement chez vous et qui feront travailler votre cœur. Mais avant de vous lancer, prenez le temps de lire ces conseils d'experts sur la façon d'optimiser votre entraînement à domicile.

