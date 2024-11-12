La Jordan Heir Series célèbre l'excellence du basket féminin
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Une chaussure révolutionnaire inspirée du basket féminin.
- Depuis la sortie de la Air Jordan OG pour femme en 1998, Jordan soutient les joueuses de basket.
- Aujourd'hui, voici la Heir Series : un modèle inspiré par les basketteuses, conçu pour toutes les femmes.
- La Heir Series est la silhouette la plus près du sol de la gamme basket de Jordan. Elle est performante dans les courses et les changements de direction, des mouvements essentiels pour ce sport. Sur ce nouveau design, on retrouve aussi un motif d'adhérence à chevrons en caoutchouc et une cage souple et adaptative qui améliorent le contrôle, le maintien et les sensations sur le parquet.
- La Heir Series, déclinée en trois coloris, est disponible dans le monde entier sur Jordan.com et chez certains revendeurs.
Les femmes ont révolutionné l'univers du basket. « Nous sommes en train de vivre une époque décisive et pleine de changements dans le sport, en particulier chez les femmes », déclare Rhyne Howard, ailière des Dream d'Atlanta et athlète féminine Jordan. C'est donc tout naturellement que Jordan s'engage à célébrer et à soutenir les joueuses.
En 1998, Jordan lance sa première chaussure de basket spécialement conçue pour les femmes : la Air Jordan OG. Depuis, la marque a conçu des chaussures pour les pros comme Maya Moore, ancienne joueuse des Lynx du Minnesota, et Kia Nurse, arrière des Sparks de Los Angeles, avant de sortir les Air Jordan 37 et 38. Plusieurs athlètes féminines de la Jordan Family ont aussi participé à des compétitions avec des versions Player Edition de la Air Jordan, de la Tatum 2 et de la Luka 3.
Aujourd'hui, Jordan vise encore plus haut pour marquer son soutien aux basketteuses. Découvre la nouvelle Heir Series, une nouvelle silhouette reposant sur l'expérience des athlètes féminines de la Jordan Family.
Côté performance, les pros cherchaient un modèle très près du sol pour ressentir de meilleures sensations sur le parquet. Parfait pour les sprints et les changements de direction, des mouvements essentiels pour jouer au basket. La réponse de Jordan ? La silhouette la plus basse de sa gamme basket. Elle intègre la semelle intermédiaire CushIon 3.0, protégée par une couche de mousse à l'extérieur.
Pour encore plus de sensations sur le parquet et un meilleur contrôle, la chaussure est munie d'un motif d'adhérence à chevrons en caoutchouc. Et ce n'est pas tout : elle est aussi équipée d'une cage souple et adaptative pour éviter de se tordre la cheville, la blessure la plus courante chez les basketteuses.
« Elle est super légère et confortable, j'adore. J'ai l'impression qu'elle maintient bien mon pied à chaque sprint et à chaque virage, explique Jordin Canada, athlète Jordan sacrée deux fois championne de la WNBA. Elle est vraiment géniale. Et elle est spécialement conçue pour les femmes. Du coup, je suis ravie de la porter ! »
La Heir Series n'est pas seulement performante : elle est aussi super stylée. Ses différents coloris rendent hommage aux athlètes féminines qui ont révolutionné le monde du basket. Le coloris « Main Character » est composé de plusieurs couleurs éclatantes et d'un imprimé animal abstrait. Le « Her Collective » reprend les couleurs préférées des athlètes féminines de la Jordan Family. Le troisième coloris, « YSY », est plus sobre et plus discret.
« Le fait que la Heir Series ait été spécialement conçue sur la base de mon expérience et de celle d'autres joueuses témoigne des changements actuels à l'œuvre dans le basket féminin », déclare Kiki Rice, meneuse des Bruins de l'UCLA et athlète Jordan.
Passe au niveau supérieur et choisis ta paire. La Heir Series est disponible sur Jordan.com et chez certains revendeurs, partout dans le monde. Toutes les chaussures de basket Jordan sont proposées en tailles élargies.