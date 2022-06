Héritage et racines : l'histoire de Mekdela Maskal, qui a quitté New York pour retrouver ses racines en Californie

De retour à Brooklyn, Mekdela a passé un an avant de quitter à nouveau la ville. Une année passée à documenter et à soutenir les efforts des jardins communautaires de Bedford-Stuyvesant. « Ça m'a beaucoup apporté, mais je rentrais chez moi et j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer ce travail pour moi-même. »



Depuis son départ pour la côte Ouest, Mekdela a créé son propre potager. Cultiver des aliments est l'un des moyens les plus rapides que Mekdela a trouvés pour chercher son chemin et se connecter à la terre.



« J'adore les faucons qui survolent les lieux. Ils sont généralement deux, et ils dessinent de grands cercles dans le ciel lorsque je suis allongée dans l'un des hamacs. Cette façon d'être observée est si unique. Ne pas savoir comment les autres espèces me voient, ça me donne un sentiment de liberté nouveau. C'est magnifique. Je ne sais absolument pas comment tu me vois. »