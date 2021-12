Gloves Not Gunz : bien plus qu'un club de boxe

Niché à Croydon, dans la banlieue sud de Londres, un club de boxe étonnamment petit a un effet énorme sur les jeunes qui essayent de reprendre leur vie en main. C'est un lieu exigu, rempli de sueur et sans complexe, mais sa raison d'être est indéniable : il change la vie de ses boxeurs. Créé par Adam Ballard et Ben Eckett début 2017, le club Gloves Not Gunz est né de leur détermination à voir un changement dans leur quartier après une série de délits commis par de jeunes délinquants.



Gloves Not Gunz est fait pour tous. Il accueille des enfants de différentes écoles et de différents quartiers, qui viennent avec divers problèmes. Ces jeunes reconnaissent leurs différences, mais les laissent sur le pas de la porte. C'est un lieu où ils peuvent s'amuser, faire quelque chose de nouveau et se défouler. La moindre petite victoire est reconnue et célébrée.



La musculation, les circuits et les exercices de respiration permettent aux enfants de South London de mieux gérer les difficultés de leur vie quotidienne. Cela les aide à canaliser leur énergie et leur apporte un sentiment d'apaisement.