Faut-il s'entraîner quand on a des courbatures ?

Les douleurs musculaires à retardement, qui peuvent apparaître quelques jours après l'entraînement, sont l'un des types de courbatures les plus courants. Elles touchent tous les athlètes quel que soit leur niveau. Ces douleurs sont différentes des douleurs musculaires aiguës, que vous vous pouvez ressentir lors d'un entraînement en raison de la fatigue musculaire, et qui disparaissent dans l'heure qui suit ou une fois l'effort terminé.

Nick DiSarro, coach personnel, diplômé en physiothérapie et orthopédie, spécialiste certifié en évaluation ergonomique, spécialiste clinique certifié en physiothérapie orthopédique et directeur des opérations chez ResilientRX à Austin, au Texas, admet que les recherches actuelles ne sont pas en mesure d'expliquer complètement le phénomène des douleurs musculaires à retardement. Pour le spécialiste, elles sont probablement le fruit d'une combinaison de facteurs, comme une inflammation et des déchirures musculaires microscopiques. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, ces douleurs à retardement ne seraient pas causées par l'accumulation d'acide lactique, selon des recherches récentes.

Une règle d'or reste toutefois d'actualité : les courbatures ne doivent pas servir d'indicateur pour mesurer le degré de réussite de votre entraînement. « Les douleurs musculaires ne sont pas forcément le signe d'un entraînement efficace. Elles ne signifient pas non plus que vous en avez trop fait, ou que vous vous y êtes mal pris, explique Nick DiSarro. Tout dépend vraiment de votre ressenti et de ce qui est tolérable pour vous. »

Megan Steele, coach personnelle, physiothérapeute diplômée spécialisée dans le sport à Los Angeles et membre auxiliaire du corps professoral de l'université Mount Saint Mary's ajoute que les dommages musculaires induits par le sport se produisent le plus souvent lorsque nous allongeons nos muscles après une séance d'entraînement. Pensez aux tensions que vous ressentez dans les mollets lorsque vous montez et descendez des escaliers après un long run, ou à cette sensation de raideur dans les quadriceps lorsque vous vous asseyez sur une chaise quelques jours après une série de squats.

« Les courbatures surviennent lors d'un effort en raison de dommages musculaires mineurs, également appelés dommages musculaires induits par le sport. Le processus inflammatoire associé est dû à la surcharge mécanique à laquelle les muscles sont soumis. Ce phénomène se traduit par des douleurs sourdes qui s'étendent souvent sur toute la longueur du muscle, explique Megan Steele. Ce sont des symptômes normaux des courbatures. »