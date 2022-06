Comment apaiser les douleurs musculaires après un entraînement intense selon les experts

Le repas ou la collation que vous choisissez de manger après un entraînement peut être aussi efficace pour réduire les douleurs musculaires et la fatigue que des stratégies plus directes comme les étirements et les crèmes anti-douleur, explique Stephanie Hnatiuk, diététicienne agréée et spécialiste en nutrition sportive à Winnipeg, dans la province canadienne du Manitoba.

Elle suggère également de manger dans l'heure qui suit votre entraînement et d'associer des protéines et des glucides, généralement 25 grammes de protéines et 50 grammes de glucides. Vous pouvez par exemple opter pour un bol de yaourt à la grecque avec un fruit, un smoothie riche en protéines ou un sandwich au thon.

« Les protéines vous aident à réparer et reconstruire les muscles endommagés, à réduire les douleurs musculaires et à accélérer la récupération, poursuit-elle. Les glucides sont indispensables pour reconstituer le glycogène (l'énergie que nous stockons dans nos muscles), afin d'améliorer la qualité de votre prochain entraînement et vous aider à récupérer plus rapidement. »

