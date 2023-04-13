Dans le sport, l'une des zones les plus importantes à travailler, c'est le bas du dos. Il s'agit de la partie qui stabilise le corps. Elle est composée de muscles qui soutiennent la force abdominale.

Quand tu ne fais pas de sport et que tu ne mobilises pas le bas du dos, ces muscles peuvent commencer à s'affaiblir, ce qui peut entraîner des douleurs lombaires. Les disciplines sportives comme le yoga, la barre et le Pilates intègrent des exercices qui font travailler le bas du dos. Mais il existe aussi des exercices spécialement destinés à renforcer les muscles de la région lombaire, qui peuvent être effectués à la maison ou à la salle.

« Il est important de renforcer le bas du dos pour construire une base solide nécessaire à une pratique sportive », affirme Kacie Shively, kiné et physiologiste du sport certifiée par l'A.C.S.M. « Plus ton bas du dos est musclé, moins tu as de risques de te faire mal quand [tu] le sollicites. »