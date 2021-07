Astuces pour donner bon goût aux légumes-feuilles d'après les experts

Nouvelles scientifiques sur la salade

Quand on parle de « nourriture musculaire », vous pensez probablement « protéines », n'est-ce pas ? C'est une bonne réponse. Mais comprenez bien que le fait de manger des légumes-feuilles pourrait faire la différence au niveau de votre puissance musculaire, peu importe la quantité de protéines que vous ingérez, selon une étude récente parue dans The Journal of Nutrition.



Comment, précisément ? Les légumes-feuilles comme le chou kale, la roquette, les épinards, le chou, les bettes, la laitue et les feuilles de betteraves contiennent des nitrates. Votre corps les convertit en oxyde nitrique, qui contribue à améliorer le fonctionnement de vos vaisseaux sanguins, explique Ryan Andrews, diététicien agréé, nutritionniste et conseiller principal chez Precision Nutrition. Il peut notamment améliorer la circulation sanguine, permettre une meilleure distribution des nutriments et de l'oxygène et améliorer l'élimination des déchets. Avec cette fonction vasculaire ultra boostée, le fait de manger des légumes verts pourrait améliorer votre puissance et votre récupération même si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau, explique l'auteur de l'étude, Marc Sim, post-doctorant à l'Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Manger régulièrement ces légumes vous permettrait également d'avoir une flore intestinale plus saine. Votre système gastro-intestinal (c'est-à-dire votre flore intestinale) est composé de millions de microbes bactériens, bons et mauvais. Ces derniers peuvent avoir un impact sur votre poids, votre glycémie, votre santé cérébrale et plus encore, explique Shiv Desai, gastro-entérologue à Austin Gastroenterology. Les légumes-feuilles contiennent un sucre appelé sulfoquinovose, qui peut favoriser le développement de bons microbes en votre faveur, a révélé une étude publiée dans The ISME Journal.



Bien sûr, tous ces avantages sont valables uniquement si vous êtes proche des cinq légumes par jour – la quantité généralement recommandée – ce qui est le cas pour la plupart des gens, explique Ryan Andrews. (Pourtant, Marc Sim note que si l'une de vos portions alimentaires quotidiennes de légumes se présente sous forme verte et avec des feuilles, vous pourriez au minimum bénéficier de l'avantage lié aux nitrates.) Pour votre information, une portion équivaut à environ deux tasses de légumes crus (une tasse s'ils sont cuits). Pour obtenir un avantage supplémentaire, dépassez cinq portions, mais pas plus de 10 jours consécutifs pour éviter à votre corps d'avoir à digérer toutes ces fibres, explique Ryan Andrews.