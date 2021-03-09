(Brassière) par Dina | Choisir une brassière de sport pour une amie

Dernière mise à jour : 19 août 2025
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(Bra) by Dina Asher-Smith
Habillez vos amies
Si vous êtes fan de (Bra) by Dina (la prise de pouvoir de la championne du monde au royaume des brassières de sport), vous avez dû remarquer que Dina Asher-Smith maîtrise le sujet. Elle porte une brassière de sport 6 jours par semaine, alors elle connaît parfaitement sa taille.
Mais qu'en est-il de ses amies ? Découvrez ce qui se passe lorsqu'elle habille quelqu'un d'autre pour changer.
La brassière à coussinet une pièce
Dina a choisi la brassière à coussinet une pièce pour Portia, et ça lui va parfaitement. Ce modèle a tout bon : coupe, style et fonctionnalité. Et avec cette innovation, on oublie les coussinets qui se déplacent ou qui font des plis : Portia affiche un look féroce et se sent libre. Bien joué, Dina.