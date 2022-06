Comment surmonter la crainte liée à vos performances, selon le Coach Patrick Sang

Cher coach,



Je cours pratiquement depuis que je sais marcher et ça a toujours été mon sport de prédilection. Je suis en première au lycée, et je suis le coureur le plus rapide de mon équipe et l'un des meilleurs de l'État. Toute l'attention est dirigée sur moi — aussi bien dans ma famille que parmi mes amis, mes coéquipiers et mes entraîneurs, jusqu'aux recruteurs universitaires — et je commence à crouler sous la pression. La seule chose dont les gens semblent vouloir me parler est la prochaine course. Même pendant les entraînements, mes coéquipiers n'arrêtent pas de parler des adversaires qu'ils pensent que je pourrais battre. Avec de tels enjeux, chaque fois que je m'approche de la ligne de départ, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et plus j'essaie de me détendre, plus je panique. Comment retrouver mon courage et l'envie de pratiquer le running ?



Redoutant chaque course avec anxiété

Un runner âgé de 17 ans