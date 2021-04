Si vous avez l'impression de glisser lentement vers ce point de non-retour, voici quelques conseils pour garder le contrôle sur ces deux mots en « s ».



01. Évitez de boire de l'alcool.



Levez la main si vous êtes du genre à prendre un verre de vin ou de bière pour vous détendre avant de vous coucher. Nombreux sont les gens à se tourner vers l'alcool pour échapper au stress, surtout le soir, explique Jennifer Martin. Ils pensent que cela les aidera à s'endormir paisiblement, mais cela a l'effet contraire. « L'alcool est un piège. On se sent détendu et endormi au début, mais trois heures plus tard environ, au fur et à mesure qu'il est digéré, il vous rend plus alerte et perturbe votre sommeil », explique-t-elle. Faites l'impasse sur le petit verre du soir et privilégiez une tisane sans théine, comme une camomille, qui favorise un sommeil plus sain selon plusieurs études.





02. Libérez votre chambre des éléments perturbateurs.



La pièce dans la quelle vous dormez doit être un environnement paisible qui favorise le repos et la détente. Elle ne doit en aucun cas (et nous insistons : en aucun cas) être un centre d'activité où vous travaillez, étudiez, réglez vos factures, regardez les infos ou vous disputez avec votre partenaire, affirme Jennifer Martin. Plus vous gardez à distance les sources de stress de votre sanctuaire de sommeil, plus vous éloignerez psychologiquement ce stress de vos draps, conclut-elle.





03. Choisissez une activité propice à la détente.



La création d'une routine de relaxation composée d'une ou de plusieurs activités apaisantes peut vous permettre de passer une bonne nuit de sommeil. La lecture (de préférence un livre ou un magazine plutôt que sur un écran) peut contribuer à distraire votre cerveau de vos pensées anxiogènes, selon Jennifer Martin. Tenir un journal, et se concentrer sur les moments forts de la journée ou sur les choses dont on est reconnaissant, peut aider à remplacer les pensées dérangeantes par des pensées optimistes, ajoute-t-elle. Et la méditation, si elle vous semble naturelle, peut favoriser votre passage en mode « repos et digestion ». Vous pouvez également essayer d'écouter de la musique relaxante qui, comme la méditation, peut vous aider à passer du mode combat ou fuite au mode bonne nuit, grâce à sa capacité à réduire le cortisol et à libérer de la dopamine. Écoutez-en tous les soirs et la recherche indique que vous deviendrez un meilleur dormeur.





Au final, tout revient à ceci : dormir plus pour stresser moins et se sentir au top de sa forme.