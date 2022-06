Comment gérer une non-sélection dans l'équipe, selon la coach Courtney Banghart

J'ai vécu ça, SOS. Exactement comme toi, on ne m'a pas intégrée dans une équipe où je savais que je méritais d'avoir ma place. Bien entendu, c'est le lot de beaucoup de personnes. Alors pourquoi est-ce que ça blesse tellement plus des personnes comme toi et moi ?



Pour ma part, je peux te dire que le sport, c'était tout ce qui m'intéressait dans mon enfance. Mon premier mot, ce n'était pas « maman » ou « papa », ça a été « balle ». Je ne plaisante pas. Je viens d'une petite ville dans le New Hampshire où tout le monde pratiquait un sport, parce que sinon, il manquait des joueurs dans les équipes. J'étais du genre à rentrer de l'entraînement de football et à jouer au basketball à la maison sans enlever mes protège-tibias. Et je ne parle même pas du skateboard, du hockey sur glace et du patinage artistique.



Le football, ça a été ma première passion et mon premier chagrin.



Quand j'avais neuf ans, j'ai essayé d'intégrer l'équipe de football des moins de 12 ans. L'équipe de mon école avait été la meilleure de l'État, donc j'étais habituée à gagner. J'étais sûre d'intégrer l'équipe des moins de 12 ans. Je n'ai pas été prise. Au début, je n'y croyais pas. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Ce que je proposais n'était tout simplement pas suffisant. On n'avait pas besoin de moi. Le coach a dit à mes parents que j'avais du talent et que j'étais prometteuse, mais que j'étais trop petite. Mes parents ont tenté de me réconforter. Rien n'y faisait, j'étais mortifiée.



Alors, comment m'en suis-je remise ? Eh bien, peut-être que je ne m'en suis jamais vraiment remise, et c'est pour ça que je t'en parle ! Mais j'ai continué à jouer parce qu'au final, je n'avais pas d'autre choix. Ce que je vais dire va te sembler théâtral, mais voilà : le sport a toujours été le moyen pour moi d'être liée au monde. C'est tout ce que j'aie jamais connu. Il était donc inconcevable pour moi d'arrêter. Et d'après ce que je ressens en lisant ton e-mail de 100 mots, nous sommes pareils.