Trois conseils d'experts pour faire perdurer les nouvelles habitudes

La naissance des habitudes

Penchons-nous tout d'abord sur les termes employés dans ce domaine. Une habitude peut être décrite comme un événement déclencheur qui pousse à agir d'une certaine façon en raison d'une situation donnée, explique Benjamin Gardner. L'action en question est appelée un comportement, et comme nous l'avons dit précédemment, elle donne lieu à une sorte de récompense. Cette récompense renforce l'association entre l'événement déclencheur et le comportement pour former un enchaînement appelé boucle de l'habitude. Par exemple, si chaque fois que vous vous levez le matin (l'événement déclencheur), vous faites une brève séance de massage au rouleau en mousse (le comportement), vous vous sentirez plus décontracté après (la récompense), et cela renforcera votre habitude de vous masser au réveil.

Au bout du compte, vous vous retrouverez probablement à prendre votre rouleau sans même vous en rendre compte. Mettre en place une réponse automatique demande du temps et de la régularité, mais une fois l'habitude ancrée, elle peut vous aider à adopter des comportements sains sans même que vous y pensiez.

Sachez que les experts ne savent pas exactement quel temps est nécessaire pour qu'une habitude s'installe. La règle des 21 jours dont beaucoup de gens ont entendu parler est un mythe. Selon Benjamin Gardner et de nombreux experts en modification du comportement, certaines habitudes sont plus longues à prendre, et d'autres, plus rapides.