Comment faire face aux intimidateurs d'après le coach Gjert Ingebrigtsen

Tout d'abord, HELP, J'aimerais te dire à quel point je suis désolé de lire ce qui t'arrive. C'est toujours terrifiant de se faire alpaguer par quelqu'un qui s'emporte et s'adresse à toi sur un ton colérique. Cela risque de créer un cercle vicieux : comme tu te fais critiquer à chacun de tes mouvements, tu finis par t'attendre à ce que cela arrive à chaque fois. Tu te dis que si tu fais une passe, on va te le reprocher, et que si tu n'en fais pas, on te le reprochera aussi ! Alors tu ne fais plus rien, en redoutant l'inévitable. Et cela nuit à tes performances.



Ce type d'attitude malveillante peut finir par gâcher l'ambiance générale d'une équipe. J'ai remarqué que quand des joueurs sont harcelés, ils se mettent à harceler les autres. Ce cercle vicieux s'étend. Et assez rapidement, la négativité et la frustration s'installent, affectant les performances de chacun.



Ce comportement ne saurait être toléré dans aucun sport. En tant que coach, je suis convaincu que la manière dont on traite les autres est plus importante qu'un trophée ou une médaille. Cela dépasse le fait d'être un bon athlète. Il s'agit d'être une bonne personne. C'est pourquoi je commence chaque saison en parlant à tout le monde du comportement attendu et des conséquences lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut. Cela vaut aussi pour le meilleur buteur et le MVP. Et, en ce qui me concerne, mes propres enfants.



Je suis devenu coach parce que je voulais coacher mes fils, Henrik, Filip et Jakob. Aujourd'hui, je les entraîne en course de demi-fond au niveau professionnel, mais nous avons commencé par le ski de fond et le football.