Comment éviter les troubles du sommeil selon les médecins

Mais si au cours de votre nuit de huit heures, vous avez cumulé 30 minutes durant lesquelles vous étiez réveillé, vous avez eu ce que les experts appellent un sommeil entrecoupé. Ce n'est pas grave lorsque cela vous arrive de manière sporadique, mais si c'est récurrent, au fil du temps, vous pouvez vous sentir moins reposé, plus irritable et avoir plus de mal à vous concentrer le lendemain, explique Fiona Baker, Directrice du Human Sleep Research Program à l'institut de recherche à but non lucratif SRI International.



Et aussi étrange que cela puisse paraître, le fait que votre sommeil soit entrecoupé ou non peut également avoir une incidence sur votre sensibilité à la douleur, selon une étude co-écrite par Fiona Baker et publiée dans The Journal of Pain. Même si le lien exact reste à établir, les chercheurs savent que cela vient du cerveau. Fiona Baker est convaincue que la qualité de votre sommeil sur une seule nuit peut avoir une incidence sur la manière dont vous supportez une douleur à la cheville faite lors d'une randonnée ou les courbatures qui surviennent le lendemain de votre entraînement. Ce facteur de douleur, même s'il est temporaire, peut suffire à vous tenir loin des salles de sport, il est donc important de garder un œil (fermé) dessus.