Le coach Nike Joe Holder sur son approche de la santé

Depuis le début de sa carrière, les stratégies de training innovantes de Joe Holder ont attiré une vaste clientèle, des cadres dirigeants aux top-modèles. Mais ce coach Nike n'est pas devenu une des figures les plus influentes de son domaine grâce à sa liste de clients prestigieux. Il y est parvenu en bousculant les règles et en s'efforçant en permanence de rendre le fitness plus accessible et inclusif. Dans cet épisode, Joe décrit à Jaclyn Byrer comment sa fameuse philosophie, « The Ocho System », nous permet de mieux prendre soin de nous pour ensuite mieux aider les autres. Il nous explique en quoi faire partie du « Gang 100 % plantes » est tout sauf restrictif et comment les mini-entraînements peuvent réconcilier n'importe qui avec le sport. Il évoque également avec franchise ses doutes sur le monde du fitness et dévoile comment un simple changement d'état d'esprit peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Les concepts de Joe prouvent que les obstacles liés au fitness et à la santé ne sont pas si difficiles à surmonter qu'on ne le croit, et qu'en choisissant de s'améliorer, on peut inspirer les autres à en faire de même.